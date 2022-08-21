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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
0:1
Первый тайм: 37'
Хельсинборг
0'
13' Желтая карточка
Philip Reinhold
0:1
34' Гол
Benjamin Acquah

Ход матча

13'
 
Philip Reinhold
34'
0:1
Benjamin Acquah

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Хельсинборг
3.30
3.60
2.80
Все Коэффициенты
35
Йонссон
Оскар
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
19
Халили
Абдул
37
Гигович
Армин
27
Benjamin
Acquah
13
Лупер
Вильгельм
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
7
Кабаши
Ариан
Сундсвалль
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Хельсинборг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 5 0.26
Энгблум Понтус 5 (1) 0.26
Дамус Роналдо 3 0.16
Олссон Деннис 2 0.11
Стенссон Даниэль 2 0.11
Блумквист Александр 1 0.05
Андерссон Эрик 1 0.05
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.16
Али Таха Абди 3 0.16
Гигович Армин 2 0.11
Веберг Чарли 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Стенссон Даниэль 4 0
Олссон Деннис 3 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Сульич Али 2 0
Philip Reinhold 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Benjamin Acquah 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
33%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

24
13
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
6
46%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

21
12
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
5
42%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
22%
3
20%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Пропущено

45
25
26 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
10
22%
0
0%
1-15
8
18%
5
20%
16-30
8
18%
2
8%
31-45
3
7%
4
16%
46-60
5
11%
6
24%
61-75
11
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
2. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. АИК 2:0 19 10 5 4 28 - 22 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 0:2 19 5 5 9 19 - 24 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 1:0 19 3 5 11 13 - 28 14
15. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
16. Сундсвалль 0:1 19 3 1 15 17 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 2:0 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 0:2 10 3 2 5 12 - 12 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 1:0 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 0:1 10 3 0 7 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 2:0 10 4 3 3 17 - 17 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 0:2 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 1:0 9 1 2 6 7 - 16 5
15. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 5 - 22 1
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Benjamin Acquah бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Хельсинборг
3.30
3.60
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 0:1 Хельсинборг онлайн

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