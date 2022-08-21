Стадион: NP3 Arena
0:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
13'
34'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Diego Fumaca
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Сундсвалль
Хельсинборг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|5
|0.26
|Энгблум Понтус
|5 (1)
|0.26
|Дамус Роналдо
|3
|0.16
|Олссон Деннис
|2
|0.11
|Стенссон Даниэль
|2
|0.11
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.16
|Али Таха Абди
|3
|0.16
|Гигович Армин
|2
|0.11
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Сульич Али
|2
|0
|Philip Reinhold
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
33%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
24
13
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
6
46%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
21
12
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
5
42%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
22%
3
20%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Пропущено
45
25
26 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
10
22%
0
0%
1-15
8
18%
5
20%
16-30
8
18%
2
8%
31-45
3
7%
4
16%
46-60
5
11%
6
24%
61-75
11
24%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|2.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|АИК
|2:0
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|8.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|19
|3
|5
|11
|13 - 28
|14
|15.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|1
|15
|17 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|2:0
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 12
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|2:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|15.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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