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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 3725
Сундсвалль
1:2
Конец матча
Хельсинборг
0'
13' Желтая карточка
Philip Reinhold
0:1
34' Гол
Benjamin Acquah
62' Желтая карточка
Forrest Lasso
68' Желтая карточка
Виделль Каспер
0:2
70' Гол
Кабаши Ариан
75' Желтая карточка
Силфвер Понтус
76' Желтая карточка
Давидсен Вильормур
1:2
83' Гол
Дамус Роналдо
90' Желтая карточка
Benjamin Acquah
90'+6

Ход матча

13'
 
Philip Reinhold
34'
0:1
Benjamin Acquah
(Кабаши Ариан)
46'
 
Али Таха Абди
Лупер Вильгельм
61'
 
Amar Muhsin
Видесхейм-Пауль Расмус
62'
Forrest Lasso
 
65'
Андерссон Эрик
Ludvig Naavik
 
66'
Дамус Роналдо
Юлятупа Саку
 
68'
 
Виделль Каспер
69'
 
Хеллман Эмиль
Philip Reinhold
69'
 
Йенссон Расмус
Халили Абдул
70'
0:2
Кабаши Ариан
(Али Таха Абди)
73'
Силфвер Понтус
Корона Джо
 
75'
Силфвер Понтус
 
76'
 
Давидсен Вильормур
82'
 
Diego Fumaca
Кабаши Ариан
82'
Gabriel Castro
Олссон Деннис
 
83'
Дамус Роналдо
(Андерссон Эрик)
1:2
90'
 
Benjamin Acquah

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
35
Йонссон
Оскар
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
19
Халили
Абдул
37
Гигович
Армин
27
Benjamin
Acquah
13
Лупер
Вильгельм
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
7
Кабаши
Ариан
Сундсвалль
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Хельсинборг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 5 0.26
Энгблум Понтус 5 (1) 0.26
Дамус Роналдо 4 0.21
Олссон Деннис 2 0.11
Стенссон Даниэль 2 0.11
Андерссон Эрик 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.16
Али Таха Абди 3 0.16
Гигович Армин 2 0.11
Кабаши Ариан 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Стенссон Даниэль 4 0
Олссон Деннис 3 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Forrest Lasso 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Виделль Каспер 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Давидсен Вильормур 2 0
Сульич Али 2 0
Philip Reinhold 2 0
Али Таха Абди 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
31%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

26
14
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
6
23%
0
0%
1-15
5
19%
3
21%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
6
23%
7
50%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

21
12
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
5
42%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
21%
3
18%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

47
26
27 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
10
21%
0
0%
1-15
8
17%
5
19%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
3
6%
4
15%
46-60
6
13%
6
23%
61-75
11
23%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
2. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Дамус Роналдо бьет в цель!
  • 82'
    Олссон Деннис уходит с поля. Gabriel Castro выходит вместо него
  • 82'
    Кабаши Ариан уходит с поля. Diego Fumaca выходит вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Benjamin Acquah бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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