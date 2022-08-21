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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 7'
Мольде
0'

Статистика матча

  • Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.40
4.10
1.90
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Хуссейн
Эцаз
22
Грёдем
Магнус
20
Kristian
Eriksen
9
Фофана
Датро
Хёугесунн
4-4-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Мольде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.5
Санде Мадс 4 0.22
Нжи Билал 4 0.22
Содерлунд Александер 3 (1) 0.17
Christos Zafeiris 2 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.11
Реесе Сёрен 2 0.11
Вальстад Николас 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Гонг Хилари 1 0.06
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.39
Грёдем Магнус 6 (1) 0.33
Коса Маркус Андреас 4 0.22
Эйкрем Магнус 3 0.17
Линнес Мартин 3 0.17
Хёуген Кристоффер 3 0.17
Брюнхильдсен Ола 3 0.17
Зехнини Рафик 2 0.11
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Хауган Эйрик 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Нжи Билал 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
4
24%
5
36%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

15
8
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
20%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Забито

30
36
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
5
17%
6
17%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
6
20%
4
11%
76-90

Пропущено

29
19
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
32%
61-75
9
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 19 13 4 2 38 - 17 43
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 0:0 19 11 5 3 32 - 16 38
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 0:0 19 8 4 7 30 - 27 28
7. Стрёмсгодсет 0:0 18 7 5 6 24 - 26 26
8. Хёугесунн 0:0 19 6 5 8 29 - 30 23
9. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
10. Тромсё 0:0 18 4 10 4 23 - 29 22
11. Саннефьёрд 0:0 19 6 4 9 31 - 39 22
12. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 0:0 19 4 3 12 14 - 38 15
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Лиллестрём 0:0 9 6 2 1 14 - 3 20
4. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 10 5 3 2 17 - 14 18
7. Волеренга 0:0 9 5 2 2 15 - 9 17
8. Хёугесунн 0:0 10 4 3 3 17 - 15 15
9. Тромсё 0:0 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Дьерв 0:0 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 0:0 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 0:0 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:0 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 0:0 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 0:0 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 0:0 10 0 7 3 9 - 18 7
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 0:0 9 0 2 7 5 - 22 2
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.40
4.10
1.90
Все Коэффициенты
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