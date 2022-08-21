Стадион: Хуагесунд
0'
Статистика матча
-
Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
19
Хауган
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хёугесунн
Мольде
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.5
|Санде Мадс
|4
|0.22
|Нжи Билал
|4
|0.22
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.17
|Christos Zafeiris
|2
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.11
|Реесе Сёрен
|2
|0.11
|Вальстад Николас
|1
|0.06
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.06
|Гонг Хилари
|1
|0.06
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.39
|Грёдем Магнус
|6 (1)
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.22
|Эйкрем Магнус
|3
|0.17
|Линнес Мартин
|3
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.17
|Зехнини Рафик
|2
|0.11
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|1
|0.06
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.06
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
4
24%
5
36%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
15
8
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
20%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Забито
30
36
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
5
17%
6
17%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
6
20%
4
11%
76-90
Пропущено
29
19
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
32%
61-75
9
31%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|19
|13
|4
|2
|38 - 17
|43
|2.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|19
|11
|5
|3
|32 - 16
|38
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|0:0
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 26
|26
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|29 - 30
|23
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Тромсё
|0:0
|18
|4
|10
|4
|23 - 29
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|19
|6
|4
|9
|31 - 39
|22
|12.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:0
|19
|4
|3
|12
|14 - 38
|15
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 3
|20
|4.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|7.
|Волеренга
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Тромсё
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Дьерв
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|0:0
|10
|0
|7
|3
|9 - 18
|7
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
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