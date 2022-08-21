Стадион: Хуагесунд Зрители: 4159
Ход матча
42'
0:1
60'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 6
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
19
Хауган
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хёугесунн
Мольде
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.47
|Санде Мадс
|4
|0.21
|Нжи Билал
|4
|0.21
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.16
|Christos Zafeiris
|2
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.11
|Реесе Сёрен
|2
|0.11
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Гонг Хилари
|1
|0.05
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.37
|Грёдем Магнус
|6 (1)
|0.32
|Линнес Мартин
|4
|0.21
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.21
|Эйкрем Магнус
|3
|0.16
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.16
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.16
|Зехнини Рафик
|2
|0.11
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.05
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
4
24%
5
33%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
16
8
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Забито
30
37
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
5
17%
6
16%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
6
20%
4
11%
76-90
Пропущено
30
19
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
32%
61-75
9
30%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|14
|3
|2
|39 - 17
|45
|2.
|Лиллестрём
|19
|12
|4
|3
|35 - 16
|40
|3.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|4.
|Русенборг
|1:1
|19
|9
|8
|2
|37 - 23
|35
|5.
|Волеренга
|19
|9
|3
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|7.
|Стрёмсгодсет
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|8.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|9.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|29 - 31
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|11.
|Тромсё
|18
|4
|9
|5
|23 - 30
|21
|12.
|Саннефьёрд
|19
|6
|3
|10
|31 - 42
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|19
|4
|2
|13
|14 - 44
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Русенборг
|1:1
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:1
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|1:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|13.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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