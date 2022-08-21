  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 4159
Хёугесунн
0:1
Конец матча
Мольде
0'
0:1
42' Гол
Линнес Мартин
60' Желтая карточка
Ндур Алиун
90'+5

Ход матча

42'
0:1
Линнес Мартин
(Фофана Датро)
46'
Педерсен Торе
Вальстад Николас
 
60'
Ндур Алиун
 
61'
 
Брейвик Эмиль
Грёдем Магнус
61'
 
Брюнхильдсен Ола
Фофана Датро
69'
 
Кнутсон Эрлинг
Коса Маркус Андреас
73'
Эскесен Юлиус
Нжи Билал
 
80'
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
 
80'
Кристенсен Магнус
Christos Zafeiris
 
87'
Гонг Хилари
Ндур Алиун
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 6
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Хуссейн
Эцаз
22
Грёдем
Магнус
20
Kristian
Eriksen
9
Фофана
Датро
Хёугесунн
4-4-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Мольде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.47
Санде Мадс 4 0.21
Нжи Билал 4 0.21
Содерлунд Александер 3 (1) 0.16
Christos Zafeiris 2 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.11
Реесе Сёрен 2 0.11
Вальстад Николас 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Гонг Хилари 1 0.05
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.37
Грёдем Магнус 6 (1) 0.32
Линнес Мартин 4 0.21
Коса Маркус Андреас 4 0.21
Эйкрем Магнус 3 0.16
Хёуген Кристоффер 3 0.16
Брюнхильдсен Ола 3 0.16
Зехнини Рафик 2 0.11
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.05
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
4
24%
5
33%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

16
8
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Забито

30
37
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
5
17%
6
16%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
6
20%
4
11%
76-90

Пропущено

30
19
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
1
3%
6
32%
61-75
9
30%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 19 14 3 2 39 - 17 45
2. Лиллестрём 19 12 4 3 35 - 16 40
3. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
4. Русенборг 1:1 19 9 8 2 37 - 23 35
5. Волеренга 19 9 3 7 31 - 27 30
6. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
7. Стрёмсгодсет 18 8 4 6 30 - 26 28
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 19 6 4 9 29 - 31 22
10. Олесунн 1:1 19 5 7 7 20 - 28 22
11. Тромсё 18 4 9 5 23 - 30 21
12. Саннефьёрд 19 6 3 10 31 - 42 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 19 4 2 13 14 - 44 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 7 1 1 17 - 3 22
2. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
3. Русенборг 1:1 9 6 3 0 19 - 8 21
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 1:1 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:1 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 1:1 10 2 4 4 10 - 17 10
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Линнес Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Хёугесунн 0:1 Мольде онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     