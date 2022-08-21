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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 7'
Дьерв
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Дьерв
1.34
6.22
8.60
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
30
Хольст-Ларсен
Фабиан
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
27
Mathias
Haarup
58
Симсир
Араль
25
Хоканс
Даниэль
15
Бренден
Эрик
Стрёмсгодсет
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Дьерв

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.35
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.29
Ипалибо Джек 3 0.18
Стенгель Херман 2 (1) 0.12
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.12
Фрайдей Фред 2 0.12
Энерсен Оле 1 0.06
Токстад Кристоффер 1 0.06
Боаэн Эрнест 1 0.06
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.28
Симсир Араль 3 (1) 0.17
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.11
Mathias Haarup 1 0.06
Бренден Эрик 1 0.06
Угланн Микаэль 1 0.06
Диалло Амаду 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 4 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Боаэн Эрнест 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 3 1
Бренден Эрик 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Erik Sandberg 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
6
40%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
6
38%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Пропущено

27
36
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
19%
5
14%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
4
15%
9
25%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
30%
30%
4
11%
61-75
4
15%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 19 13 4 2 38 - 17 43
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 0:0 19 11 5 3 32 - 16 38
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 0:0 19 8 4 7 30 - 27 28
7. Стрёмсгодсет 0:0 18 7 5 6 24 - 26 26
8. Хёугесунн 0:0 19 6 5 8 29 - 30 23
9. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
10. Тромсё 0:0 18 4 10 4 23 - 29 22
11. Саннефьёрд 0:0 19 6 4 9 31 - 39 22
12. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 0:0 19 4 3 12 14 - 38 15
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Лиллестрём 0:0 9 6 2 1 14 - 3 20
4. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 10 5 3 2 17 - 14 18
7. Волеренга 0:0 9 5 2 2 15 - 9 17
8. Хёугесунн 0:0 10 4 3 3 17 - 15 15
9. Тромсё 0:0 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Дьерв 0:0 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 0:0 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 0:0 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:0 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 0:0 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 0:0 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 0:0 10 0 7 3 9 - 18 7
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 0:0 9 0 2 7 5 - 22 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Дьерв
1.34
6.22
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Дьерв онлайн

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Дьерв
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