Стадион: Мариенлист
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
84 Энерсен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
19 Iman Mafi
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Дьерв
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.35
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.29
|Ипалибо Джек
|3
|0.18
|Стенгель Херман
|2 (1)
|0.12
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.12
|Фрайдей Фред
|2
|0.12
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|Боаэн Эрнест
|1
|0.06
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.28
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.17
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.11
|Mathias Haarup
|1
|0.06
|Бренден Эрик
|1
|0.06
|Угланн Микаэль
|1
|0.06
|Диалло Амаду
|1
|0.06
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Боаэн Эрнест
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|3
|1
|Бренден Эрик
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Erik Sandberg
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
6
40%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
6
38%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Пропущено
27
36
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
19%
5
14%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
4
15%
9
25%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
30%
30%
4
11%
61-75
4
15%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|19
|13
|4
|2
|38 - 17
|43
|2.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|19
|11
|5
|3
|32 - 16
|38
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|0:0
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 26
|26
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|29 - 30
|23
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Тромсё
|0:0
|18
|4
|10
|4
|23 - 29
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|19
|6
|4
|9
|31 - 39
|22
|12.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:0
|19
|4
|3
|12
|14 - 38
|15
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 3
|20
|4.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|7.
|Волеренга
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Тромсё
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Дьерв
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|0:0
|10
|0
|7
|3
|9 - 18
|7
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
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