Стадион: Аараасен
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
12
Кето
Хуго
21
Фло
Фредрик
27
Винбо
Альбин
19
Ордагич
Амер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Лиллестрём
Саннефьёрд
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
17 матчей
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.33
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.22
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.17
|Петтерссон Том
|3
|0.17
|Огбу Иго
|3
|0.17
|Драгснес Ветле
|2
|0.11
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.11
|Кнудсен Магнус
|2
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.11
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Кристиансен Мадс
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.61
|Тветер Александер Рууд
|7
|0.39
|Вега Дейвер
|2
|0.11
|Ньенету Франклин
|2
|0.11
|Хокенстад Матс
|2
|0.11
|Айер Кинин
|2
|0.11
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Маркманруд Ларс
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Ian Smeulers
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
2
16
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
50%
1
6%
16-30
1
50%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
16
18
3 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
6
38%
2
11%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
20%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Забито
31
34
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
2
6%
9
26%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
26%
8
24%
61-75
12
39%
4
12%
76-90
Пропущено
17
36
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
18%
7
19%
1-15
4
24%
1
3%
16-30
2
12%
6
17%
31-45
1
6%
9
25%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
5
29%
29%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|19
|13
|4
|2
|38 - 17
|43
|2.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|19
|11
|5
|3
|32 - 16
|38
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|0:0
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 26
|26
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|29 - 30
|23
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Тромсё
|0:0
|18
|4
|10
|4
|23 - 29
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|19
|6
|4
|9
|31 - 39
|22
|12.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:0
|19
|4
|3
|12
|14 - 38
|15
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 3
|20
|4.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|7.
|Волеренга
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Тромсё
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Дьерв
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|0:0
|10
|0
|7
|3
|9 - 18
|7
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
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