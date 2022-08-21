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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 8'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.33
6.54
11.97
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
21
Фридьонссон
Хольмберт
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
13
Маркманруд
Ларс
21
Фло
Фредрик
4
Ian
Smeulers
27
Винбо
Альбин
25
Sindre
Walle
Egeli
19
Ордагич
Амер
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Лиллестрём
3-4-2-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Саннефьёрд

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.33
Фридьонссон Хольмберт 4 0.22
Ибрахимай Илльдрен 3 0.17
Петтерссон Том 3 0.17
Огбу Иго 3 0.17
Драгснес Ветле 2 0.11
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.11
Кнудсен Магнус 2 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.11
Гарнас Эспен 1 0.06
Кристиансен Мадс 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.61
Тветер Александер Рууд 7 0.39
Вега Дейвер 2 0.11
Ньенету Франклин 2 0.11
Хокенстад Матс 2 0.11
Айер Кинин 2 0.11
Янсен Квинт 1 0.06
Куртович Виллиам 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Jesper Taaje 1 0.06
Маркманруд Ларс 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 3 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рангер Ларс 1 0
Эд Эскил 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Ian Smeulers 3 0
Сингх Хармет 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

2
16
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
50%
1
6%
16-30
1
50%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

16
18
3 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
6
38%
2
11%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
20%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Забито

31
34
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
2
6%
9
26%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
26%
8
24%
61-75
12
39%
4
12%
76-90

Пропущено

17
36
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
18%
7
19%
1-15
4
24%
1
3%
16-30
2
12%
6
17%
31-45
1
6%
9
25%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
5
29%
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 19 13 4 2 38 - 17 43
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 0:0 19 11 5 3 32 - 16 38
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 0:0 19 8 4 7 30 - 27 28
7. Стрёмсгодсет 0:0 18 7 5 6 24 - 26 26
8. Хёугесунн 0:0 19 6 5 8 29 - 30 23
9. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
10. Тромсё 0:0 18 4 10 4 23 - 29 22
11. Саннефьёрд 0:0 19 6 4 9 31 - 39 22
12. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 0:0 19 4 3 12 14 - 38 15
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Лиллестрём 0:0 9 6 2 1 14 - 3 20
4. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 10 5 3 2 17 - 14 18
7. Волеренга 0:0 9 5 2 2 15 - 9 17
8. Хёугесунн 0:0 10 4 3 3 17 - 15 15
9. Тромсё 0:0 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Дьерв 0:0 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 0:0 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 0:0 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:0 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 0:0 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 0:0 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 0:0 10 0 7 3 9 - 18 7
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 0:0 9 0 2 7 5 - 22 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.33
6.54
11.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Саннефьёрд онлайн

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