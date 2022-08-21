Стадион: Аараасен Зрители: 5308
3:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМэтью Ифиний
1:0
25' ГолОсен Йермунд
2:0
51' ГолКайринен Каан
54' Желтая карточкаОрдагич Амер
3:0
68' ГолДрагснес Ветле
76' Желтая карточкаВинбо Альбин
90'+5
Ход матча
17'
25'
1:0
39'
51'
2:0
54'
68'
3:0
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
15 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
12
Кето
Хуго
21
Фло
Фредрик
19
Ордагич
Амер
27
Винбо
Альбин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Лиллестрём
Саннефьёрд
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
17 матчей
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.32
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.21
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.16
|Драгснес Ветле
|3
|0.16
|Петтерссон Том
|3
|0.16
|Огбу Иго
|3
|0.16
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.11
|Кнудсен Магнус
|2
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.11
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Кристиансен Мадс
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Рослер Колин
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.58
|Тветер Александер Рууд
|7
|0.37
|Вега Дейвер
|2
|0.11
|Ньенету Франклин
|2
|0.11
|Хокенстад Матс
|2
|0.11
|Айер Кинин
|2
|0.11
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Маркманруд Ларс
|1
|0.05
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Ian Smeulers
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Винбо Альбин
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Пропущено
2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
50%
2
11%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
16
18
3 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
6
38%
2
11%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
20%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Забито
34
34
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
6%
9
26%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
12
35%
4
12%
76-90
Пропущено
17
39
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
3
18%
7
18%
1-15
4
24%
2
5%
16-30
2
12%
6
15%
31-45
1
6%
10
26%
46-60
2
12%
7
18%
61-75
5
29%
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|14
|3
|2
|39 - 17
|45
|2.
|Лиллестрём
|19
|12
|4
|3
|35 - 16
|40
|3.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|4.
|Русенборг
|1:1
|19
|9
|8
|2
|37 - 23
|35
|5.
|Волеренга
|19
|9
|3
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|7.
|Стрёмсгодсет
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|8.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|9.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|29 - 31
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|11.
|Тромсё
|18
|4
|9
|5
|23 - 30
|21
|12.
|Саннефьёрд
|19
|6
|3
|10
|31 - 42
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|19
|4
|2
|13
|14 - 44
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Русенборг
|1:1
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:1
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|1:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|13.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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