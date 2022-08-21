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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 5308
Лиллестрём
3:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
17' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
1:0
25' Гол
Осен Йермунд
2:0
51' Гол
Кайринен Каан
54' Желтая карточка
Ордагич Амер
3:0
68' Гол
Драгснес Ветле
76' Желтая карточка
Винбо Альбин
90'+5
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
23
Осен
Йермунд
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
21
Фридьонссон
Хольмберт
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
13
Маркманруд
Ларс
21
Фло
Фредрик
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
25
Sindre
Walle
Egeli
27
Винбо
Альбин
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Лиллестрём
3-4-2-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Саннефьёрд

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.32
Фридьонссон Хольмберт 4 0.21
Ибрахимай Илльдрен 3 0.16
Драгснес Ветле 3 0.16
Петтерссон Том 3 0.16
Огбу Иго 3 0.16
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.11
Кнудсен Магнус 2 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.11
Осен Йермунд 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Кристиансен Мадс 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Рослер Колин 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.58
Тветер Александер Рууд 7 0.37
Вега Дейвер 2 0.11
Ньенету Франклин 2 0.11
Хокенстад Матс 2 0.11
Айер Кинин 2 0.11
Янсен Квинт 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Jesper Taaje 1 0.05
Маркманруд Ларс 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рангер Ларс 1 0
Эд Эскил 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Ian Smeulers 3 0
Сингх Хармет 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Винбо Альбин 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
50%
2
11%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

16
18
3 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
0
0%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
6
38%
2
11%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
20%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Забито

34
34
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
6%
9
26%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
12
35%
4
12%
76-90

Пропущено

17
39
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
3
18%
7
18%
1-15
4
24%
2
5%
16-30
2
12%
6
15%
31-45
1
6%
10
26%
46-60
2
12%
7
18%
61-75
5
29%
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 19 14 3 2 39 - 17 45
2. Лиллестрём 19 12 4 3 35 - 16 40
3. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
4. Русенборг 1:1 19 9 8 2 37 - 23 35
5. Волеренга 19 9 3 7 31 - 27 30
6. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
7. Стрёмсгодсет 18 8 4 6 30 - 26 28
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 19 6 4 9 29 - 31 22
10. Олесунн 1:1 19 5 7 7 20 - 28 22
11. Тромсё 18 4 9 5 23 - 30 21
12. Саннефьёрд 19 6 3 10 31 - 42 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 19 4 2 13 14 - 44 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 7 1 1 17 - 3 22
2. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
3. Русенборг 1:1 9 6 3 0 19 - 8 21
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 1:1 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:1 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 1:1 10 2 4 4 10 - 17 10
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 39'
      Эд Эскил уходит с поля. Рангер Ларс выходит вместо него
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Осен Йермунд бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Мэтью Ифиний получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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