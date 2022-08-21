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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Ольборг
0:0
Первый тайм: 7'
Брондбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
3.55
3.68
2.97
Все Коэффициенты
1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
18
Андреасен
Лука
19
Anosike
Ementa
7
Соуза
Аллан
II
16
Миккельсен
Томас
10
Васс
Даниэль
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
8
Греве
Матиас
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
Ольборг
4-3-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

47 матчей

40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 1 0.2
Соуза Аллан II 1 0.2
Хагельскьер Андерс 1 0.2
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.4
Каппис Кристиан 1 0.2
Слимане Анис 1 0.2
Oscar Schwartau 1 0.2
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Крамер Ларс II 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Росс Матиас 1 0
Anosike Ementa 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Слимане Анис 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3
Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0
Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Брондбю 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
9. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
11. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
12. Ольборг 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
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    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Брондбю
    3.55
    3.68
    2.97
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ольборг 0:0 Брондбю онлайн

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