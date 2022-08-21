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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Волеренга
0:0
Первый тайм: 8'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Тромсё
1.68
4.30
5.60
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
44
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
Волеренга
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Тромсё

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
3:4
Т
0:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
3:0
К
3:3
Т
3:0
ТМК
0:3
Т
0:0
Т
2:4
Т
0:3
Т
4:0
Т
1:0
Т
4:5
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
4:1
Т
2:0
ТМС
0:2
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Т
2:0
Т
2:4
ТМС
1:2
Т
0:0
КН
0:2
Т
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.22
Удаль Хенрик 4 0.22
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.22
Лаюни Амор 3 (1) 0.17
Сахрауи Осам 2 0.11
Jacob Eng 2 0.11
Доннум Арон 2 0.11
Кристенсен Тобиас 1 0.06
Несберг Иван 1 0.06
Жута Леонард 1 0.06
Хольм Один Тьяго 1 0.06
Толлос Йонатан 1 0.06
Ятта Сиди 1 0.06
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 6 0.35
Опсал Сакариас 2 0.12
Миккельсен Эугуст 2 (1) 0.12
Вестерлунн Никлас 2 0.12
Эбийе Мозес 2 0.12
Гундерсен Йостейн 2 0.12
Каманси Уоррен 2 0.12
Йенсен Рубен 1 0.06
Нильсен Лассе III 1 0.06
Туоминен Яссе 1 0.06
Псише Кристоф 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Хеденстад Вегар 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Китолано Эрик 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Опсал Сакариас 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Винтер Феликс 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
7
35%
3
27%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Забито

27
23
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
5
19%
6
26%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Пропущено

30
29
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
8
27%
6
21%
61-75
5
17%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 19 13 4 2 38 - 17 43
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 0:0 19 11 5 3 32 - 16 38
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 0:0 19 8 4 7 30 - 27 28
7. Стрёмсгодсет 0:0 18 7 5 6 24 - 26 26
8. Хёугесунн 0:0 19 6 5 8 29 - 30 23
9. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
10. Тромсё 0:0 18 4 10 4 23 - 29 22
11. Саннефьёрд 0:0 19 6 4 9 31 - 39 22
12. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 0:0 19 4 3 12 14 - 38 15
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Лиллестрём 0:0 9 6 2 1 14 - 3 20
4. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 10 5 3 2 17 - 14 18
7. Волеренга 0:0 9 5 2 2 15 - 9 17
8. Хёугесунн 0:0 10 4 3 3 17 - 15 15
9. Тромсё 0:0 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Дьерв 0:0 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 0:0 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 0:0 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:0 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 0:0 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 0:0 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 0:0 10 0 7 3 9 - 18 7
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 0:0 9 0 2 7 5 - 22 2
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Тромсё
1.68
4.30
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Тромсё онлайн

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