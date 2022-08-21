Стадион: Intility Arena
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Волеренга
Тромсё
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.22
|Удаль Хенрик
|4
|0.22
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.22
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.17
|Сахрауи Осам
|2
|0.11
|Jacob Eng
|2
|0.11
|Доннум Арон
|2
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|Несберг Иван
|1
|0.06
|Жута Леонард
|1
|0.06
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.06
|Толлос Йонатан
|1
|0.06
|Ятта Сиди
|1
|0.06
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|6
|0.35
|Опсал Сакариас
|2
|0.12
|Миккельсен Эугуст
|2 (1)
|0.12
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.12
|Эбийе Мозес
|2
|0.12
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.12
|Каманси Уоррен
|2
|0.12
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Нильсен Лассе III
|1
|0.06
|Туоминен Яссе
|1
|0.06
|Псише Кристоф
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
7
35%
3
27%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Забито
27
23
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
5
19%
6
26%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Пропущено
30
29
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
8
27%
6
21%
61-75
5
17%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|19
|13
|4
|2
|38 - 17
|43
|2.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|19
|11
|5
|3
|32 - 16
|38
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|0:0
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 26
|26
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|29 - 30
|23
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Тромсё
|0:0
|18
|4
|10
|4
|23 - 29
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|19
|6
|4
|9
|31 - 39
|22
|12.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:0
|19
|4
|3
|12
|14 - 38
|15
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 3
|20
|4.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|7.
|Волеренга
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Тромсё
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Дьерв
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|0:0
|10
|0
|7
|3
|9 - 18
|7
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
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