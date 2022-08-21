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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монпелье
1:2
Конец матча
Осер
0'
5' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
1:0
39' Гол
Сахо Мамаду
43' Желтая карточка
Жоли Поль
46' Красная карточка
Фаяд Халил
51' Красная карточка
Ньянг М'Байе
1:1
70' Гол
Да Кошта Нуну
73' Желтая карточка
Сахо Мамаду
1:2
75' Пенальти
Отре Матиас
88' Вторая желтая карточка
Да Кошта Нуну
90' Красная карточка
Саванье Тежи
90'+6

Ход матча

5'
 
Да Кошта Нуну
39'
Сахо Мамаду
(Норден Арно)
1:0
43'
 
Жоли Поль
45'
 
Коэфф Александр
Жанвье Жульян
46'
 
Ньянг М'Байе
Эн Готье
46'
Фаяд Халил
 
51'
 
Ньянг М'Байе
63'
Мауасса Фет
Вахи Элю
 
65'
 
М'Чангама Юссуф
Сахи Хамза
65'
 
Дюжимон Реми
Перрен Гаэтан
70'
1:1
Да Кошта Нуну
(Дюжимон Реми)
73'
Сахо Мамаду
 
75'
1:2
Отре Матиас
76'
Тшато Энзо
Сако Фалае
 
82'
 
Равелсон Райан
Отре Матиас
83'
Макуана Бени
Сахо Мамаду
 
84'
Эстев Максим
Норден Арно
 
84'
Жермен Валер
Хазри Вахби
 
88'
 
Да Кошта Нуну
90'
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Монпелье 75.9% (85)
X 15.2% (17)
Осер 8.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
17
Сент-Люс
Тео
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
24
Ван
Бото
Кенжи
12
Туре
Бирама
10
Перрен
Гаэтан
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
9
Да
Кошта
Нуну
Монпелье
4-1-4-1
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Монпелье
Осер

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 2 0.67
Сахо Мамаду 1 0.33
Хазри Вахби 1 0.33
Сент-Люс Тео 1 0.33
Тшато Энзо 1 0.33
Мауасса Фет 0 0
Норден Арно 0 0
Коцца Николя 0 0
Фаяд Халил 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарбонье Гаэтан 1 0.33
Жанвье Жульян 1 0.33
Да Кошта Нуну 1 0.33
Отре Матиас 1 (1) 0.33
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5
Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Осер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0
Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Новости матча
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    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Контроль мяча: Монпелье: 68%, Осер: 32%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 48'
      Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 48'
      Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Жанвье Жульян получил травму и заменен. Коэфф Александр выходит на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Вахи Элю из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Жанвье Жульян
    • 45'
      Да Кошта Нуну из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      44'
      Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      43'
      Paul Joly из команды Осер получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      43'
      Paul Joly из команды Осер опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
    • 43'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Эн Готье из команды Осер поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
    • 42'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Контроль мяча: Монпелье: 68%, Осер: 32%.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Ван Бото Кенжи из команды Осер поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 41'
      Саванье Тежи сделал ключевой пас для гола!
    • 39'
      Норден Арно сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      ГОООООЛ - Сахо Мамаду Монпелье забивает ударом головой
    • 39'
      Сахо Мамаду выиграл воздушное противоборство у Жанвье Жульян.
    • 39'
      Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      39'
      Сако Фалае из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
    • 39'
      Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 39'
      Сахи Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 70%, Осер: 30%.
    • 34'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 33'
      Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Да Кошта Нуну из команды Осер опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 71%, Осер: 29%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 27'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Контроль мяча: Монпелье: 71%, Осер: 29%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Перрен Гаэтан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 26'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Жанвье Жульян успешно блокирует удар.
    • 25'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Paul Joly из команды Осер поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Фаяд Халил из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Перрен Гаэтан
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 80%, Осер: 20%.
    • Офсайд
      20'
      Саванье Тежи из команды Монпелье в офсайде
    • 19'
      Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Ван Бото Кенжи ошибается в защите.
    • 17'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Ван Бото Кенжи из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Сако Фалае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 78%, Осер: 22%.
    • 14'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 13'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Осер контролирует мяч.
    • 11'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 10'
      Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 79%, Осер: 21%.
    • 8'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 8'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Paul Joly
    • 7'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Ферри Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      5'
      Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      5'
      Да Кошта Нуну из команды Осер получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      5'
      Да Кошта Нуну из команды Осер опасно и грубо сыграл. Омлин Йонас пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 78%, Осер: 22%.
    • 4'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Сент-Люс Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Ван Бото Кенжи ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Сахи Хамза из команды Осер поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
    • 2'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Монпелье 75.9% (85)
    X 15.2% (17)
    Осер 8.9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Осер

    Исход игры
    Монпелье
    75.9% (85)
    Ничья
    15.2% (17)
    Осер
    8.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    69.72% (76)
    Нет
    30.28% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    42% (47)
    1:0 Монпелье
    21.4% (24)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    1:2 Осер
    6.3% (7)
    2:0 Монпелье
    5.4% (6)
    3:1 Монпелье
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Осер
    1.8% (2)
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