Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

48' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Paul Joly из команды Осер получает желтую после опасной игры.

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

34' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

32' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Осер

27' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

17' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сако Фалае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Осер

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Осер

10' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ферри Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновлен

5' Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сент-Люс Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Осер

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Монпелье начинает с центра поля