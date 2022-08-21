Стадион: Стад де ля Моссон
0'
5' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
1:0
39' ГолСахо Мамаду
43' Желтая карточкаЖоли Поль
46' Красная карточкаФаяд Халил
51' Красная карточкаНьянг М'Байе
1:1
70' ГолДа Кошта Нуну
73' Желтая карточкаСахо Мамаду
1:2
75' ПенальтиОтре Матиас
88' Вторая желтая карточкаДа Кошта Нуну
90' Красная карточкаСаванье Тежи
90'+6
Ход матча
39'
1:0
43'
46'
46'
51'
63'
70'
1:1
73'
75'
1:2
76'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
17
Сент-Люс
Тео
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Осер
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|2
|0.67
|Сахо Мамаду
|1
|0.33
|Хазри Вахби
|1
|0.33
|Сент-Люс Тео
|1
|0.33
|Тшато Энзо
|1
|0.33
|Мауасса Фет
|0
|0
|Норден Арно
|0
|0
|Коцца Николя
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.33
|Жанвье Жульян
|1
|0.33
|Да Кошта Нуну
|1
|0.33
|Отре Матиас
|1 (1)
|0.33
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5
Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Осер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0
Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Осер
Исход игры
Монпелье
75.9% (85)
Ничья
15.2% (17)
Осер
8.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
42% (47)
1:0 Монпелье
21.4% (24)
1:1 Ничья
11.6% (13)
1:2 Осер
6.3% (7)
2:0 Монпелье
5.4% (6)
3:1 Монпелье
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Осер
1.8% (2)
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