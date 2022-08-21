Стадион: де ла Мейно
0'
14' Желтая карточкаБузи Максим
15' Желтая карточкаЖюльен Стефан
15' Желтая карточкаГарсия Оскар
40' Желтая карточкаДжику Александр
1:0
45' ГолДжику Александр
71' Желтая карточкаМанетси Маршал
Ход матча
14'
15'
15'
40'
45'
71'
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
28
Локо
Банзузи
39
Ито
Дзюнъя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
-
38 Жан ДэниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
65 Мбоу МамадуЗащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Страсбург
Реймс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гамейро Кевин
|1
|0.33
|Джику Александр
|1
|0.33
|Диалло Хабиб
|1
|0.33
|Томассон Адриен
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|2 (1)
|0.67
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.33
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Гарсия Оскар
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2
Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1
Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Реймс
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Реймс
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Реймс
Исход игры
Страсбург
81.3% (91)
Ничья
15.2% (17)
Реймс
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.5% (42)
1:0 Страсбург
27.7% (31)
1:1 Ничья
8.9% (10)
2:0 Страсбург
8.9% (10)
0:0 Ничья
3.6% (4)
3:1 Страсбург
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:2 Реймс
2.7% (3)
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