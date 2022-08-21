Г О О О О Л - Folarin Balogun забивает ударом с правой ноги!

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Оооо... вот это был удар! Ито Дзюнъя должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Ито Дзюнъя . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Folarin Balogun бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

40' Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Бузи Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Бузи Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

38' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

37' Ито Дзюнъя навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

36' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Страсбург

27' Оооо... вот это был удар! Kamory Doumbia должен был забить с этой позиции.

27' Kamory Doumbia из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Folarin Balogun создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бузи Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Оооо... вот это был удар! Ито Дзюнъя должен был забить с этой позиции.

24' Фас Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Kamory Doumbia из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Страсбург

16' Матч возобновлен

15' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую

15' Рефери не любит споров - именно за это Жюльен Стефан сейчас получил желтую

14' Рефери не любит споров - именно за это Бузи Максим сейчас получил желтую

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Оооо... вот это был удар! Folarin Balogun должен был забить с этой позиции.

14' Folarin Balogun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Удар от ворот произведет Реймс

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Оооо... вот это был удар! Локо Банзузи должен был забить с этой позиции.

6' Folarin Balogun создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Folarin Balogun из команды Реймс в офсайде

4' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Реймс

2' Оооо... вот это был удар! Томассон Адриен должен был забить с этой позиции.

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля