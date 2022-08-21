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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Страсбург
1:1
Конец матча
Реймс
0'
14' Желтая карточка
Бузи Максим
15' Желтая карточка
Жюльен Стефан
15' Желтая карточка
Гарсия Оскар
40' Желтая карточка
Джику Александр
1:0
45' Гол
Джику Александр
70' Желтая карточка
Манетси Маршал
1:1
82' Гол
Балогун Фоларин
88' Желтая карточка
Каюсте Йенс
90' Желтая карточка
Фас Ваут
90'+6

Ход матча

14'
 
Бузи Максим
15'
Жюльен Стефан
 
15'
 
Гарсия Оскар
40'
Джику Александр
 
45'
Джику Александр
(Томассон Адриен)
1:0
62'
 
Зенели Арбер
Лопи Дион
64'
Ажорк Людовик
Диалло Хабиб
 
64'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Льенар Димитри
 
70'
 
Манетси Маршал
77'
 
Флипс Алексис
Бузи Максим
77'
 
Каюсте Йенс
Думбия Камори
77'
Аолу Жан-Эде
Томассон Адриен
 
78'
Диарра Хабиб
Делен Тома
 
82'
1:1
Балогун Фоларин
(Флипс Алексис)
88'
 
Каюсте Йенс
88'
Мотиба Лебо
Гамейро Кевин
 
90'
 
Фас Ваут
90'
 
Туре Эль Билал
Ито Дзюнъя

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Страсбург 81.3% (91)
X 15.2% (17)
Реймс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
3
Делен
Тома
11
Льенар
Димитри
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
26
Лопи
Дион
15
Манетси
Маршал
28
Локо
Банзузи
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
3
Думбия
Камори
Страсбург
3-5-2
Реймс
3-4-3

История личных встреч

Страсбург
Реймс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 1 0.33
Джику Александр 1 0.33
Диалло Хабиб 1 0.33
Томассон Адриен 0 0
Делен Тома 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 (1) 1
Думбия Камори 1 (1) 0.33
Флипс Алексис 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 0 1
Гарсия Оскар 1 0
Фас Ваут 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Манетси Маршал 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Бузи Максим 1 0
Балогун Фоларин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2
Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1
Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Страсбург: 63%, Реймс: 37%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Угловой
    95'
    Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Пенц Патрик делает важнейший сейв!
  • 95'
    Ажорк Людовик бьет со штрафного в створ, но Патрик Пенц держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Страсбург: 53%, Реймс: 47%.
    • 49'
      Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 48'
      Льенар Димитри сделал ключевой пас для гола!
    • 48'
      Томассон Адриен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О О Л - Джику Александр из команды Страсбург легко посылает мяч в пустые ворота левой! Джику Александр легко с этим справился!
    • 48'
      Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      48'
      Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
    • 48'
      Гравильон Эндрю ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
    • 47'
      Ле Маршан Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 45'
      Селс Матц делает важнейший сейв!
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Ито Дзюнъя должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюнъя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Страсбург: 55%, Реймс: 45%.
    • 44'
      Гравильон Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Селс Матц делает важнейший сейв!
    • 44'
      Folarin Balogun бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем
    • 43'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 42'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Желтая карточка
      40'
      Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Folarin Balogun
    • 40'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Страсбург: 56%, Реймс: 44%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Диалло Хабиб наказан за толчок Лопи Дион
    • Травма, повреждение
      40'
      Бузи Максим возвращается на поле.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бузи Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Бузи Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 38'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Бузи Максим наказан за толчок Джику Александр
    • Угловой
      37'
      Ито Дзюнъя навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Страсбург: 56%, Реймс: 44%.
    • 34'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Назначен штрафной. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер, его свалил Абдельамид Юнис.
    • 33'
      Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 31'
      Контроль мяча: Страсбург: 56%, Реймс: 44%.
    • 31'
      Томассон Адриен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 28'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Kamory Doumbia должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Kamory Doumbia из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 27'
      Folarin Balogun создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Ито Дзюнъя выиграл воздушное противоборство у Ле Маршан Максим.
    • 25'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Страсбург: 56%, Реймс: 44%.
    • 25'
      Прчич Саньин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Бузи Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Оооо... вот это был удар! Ито Дзюнъя должен был забить с этой позиции.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюнъя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Фас Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Селс Матц из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Kamory Doumbia из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      23'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Делен Тома из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 22'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 20'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Делен Тома из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Реймс начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Страсбург: 64%, Реймс: 36%.
    • 20'
      Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Страсбург: 62%, Реймс: 38%.
    • Офсайд
      16'
      Льенар Димитри из команды Страсбург в офсайде
    • 16'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 16'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      15'
      Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      15'
      Рефери не любит споров - именно за это Жюльен Стефан сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      14'
      Рефери не любит споров - именно за это Бузи Максим сейчас получил желтую
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Folarin Balogun должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Folarin Balogun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Джику Александр ошибается в защите.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      13'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диалло Хабиб
    • 12'
      Джику Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Страсбург: 64%, Реймс: 36%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 10'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
    • 9'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Льенар Димитри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Локо Банзузи из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Селс Матц делает важнейший сейв!
    • 7'
      Оооо... вот это был удар! Локо Банзузи должен был забить с этой позиции.
    • Офсайд
      6'
      Локо Банзузи из команды Реймс в офсайде
    • 6'
      Folarin Balogun создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      6'
      Томассон Адриен задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Страсбург: 63%, Реймс: 37%.
    • 5'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      4'
      Folarin Balogun из команды Реймс в офсайде
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Томассон Адриен должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Томассон Адриен нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 2'
      Манетси Маршал ошибается в защите.
    • 2'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Локо Банзузи из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Страсбург 81.3% (91)
    X 15.2% (17)
    Реймс 3.6% (4)
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    Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Реймс

    Исход игры
    Страсбург
    81.3% (91)
    Ничья
    15.2% (17)
    Реймс
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    37.5% (42)
    1:0 Страсбург
    27.7% (31)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    2:0 Страсбург
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Страсбург
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Реймс
    2.7% (3)
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