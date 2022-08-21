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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лилль
0:1
Первый тайм: 22'
ПСЖ
0'
0:1
1' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

1'
0:1
Мбаппе Килиан
(Месси Лионель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 126
Лилль 4.8% (6)
X 10.3% (13)
ПСЖ 84.9% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
ПСЖ
8.20
7.80
5.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Лео
Жардим
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
11
Языджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
Лилль
4-2-3-1
ПСЖ
3-4-1-2

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

35 матчей

17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.4%
48.6%
40%
4 победы 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

11.4%
45.7%
42.9%
4 победы 16 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.67
Исмаили Гонсалвес 1 0.33
Андре Бенжамин 1 0.33
Зедатка Аким 1 0.33
Кабелла Реми 0 0
Бамба Джонатан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 3 (1) 1
Месси Лионель 2 0.67
Мбаппе Килиан 2 0.67
Маркиньос Маркос 1 0.33
Хакими Ашраф 1 0.33
Саншеш Ренату 1 0.33
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Фонте Жозе 1 0
Зедатка Аким 1 0
Гомес Анхель 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витинью II 2 0
Кимпембе Преснел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6
Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ 1:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Лилль 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 21'
    Исмаили не позволил Хакими справа прорваться в штрафную площадь хозяев.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гудмундссон в центре поля грубо сыграл против Кимпембе.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дэвид в центре поля остановил руками Хакими.
  • Офсайд
    18'
    Месси отправил мяч в сетку, но Мбаппе был в офсайде. А именно Килиан делал голевой пас на аргентинца.
  • 17'
    Мбаппе слева прорвался к воротам, но перед ударом Килиан поскользнулся.
  • 16'
    Хозяева уверенно контролируют мяч на чужой половине поля.
  • 15'
    Дэвид слева выскочил к воротам, где Хакими успел помешать Джонатану нанести удар.
  • 14'
    Бамба с восемнадцати метров пробил в правый угол. Доннарумма прыгнул к штанге и поймал мяч.
  • 13'
    Передачу Мбаппе налево на ход Неймару смог перехватить Диаките.
  • 12'
    Диаките не позволил Мендешу слева продвинуться вперёд.
  • Фол, нарушение
    11'
    Андре в центре поля нарушил правила.
  • 10'
    Заброс Бамба слева в центр штрафной площади на Дэвида в красивом прыжке ногами прервал Маркиньос.
  • Опасный момент
    9'
    Мбаппе выдал пас налево на Неймара. Бразилец с двенадцати метров в дальний угол не попал.
  • Офсайд
    8'
    Бамба слева забрался в офсайд.
  • 7'
    Языджи слева вывел к воротам Бамба, на чей удар среагировал Доннарумма и поймал мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Гуммундссон справа выдал пас на Бамба в центр. Джонатан с разворота с пятнадцати метров пробил точно в Доннарумму.
    • 5'
      Верратти головой выбил мяч из своей штрафной площади после навеса справа.
    • Фол, нарушение
      4'
      Маркиньос на чужой половине поля сбил Языджи.
    • 2'
      "Лилль" играет в красных футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в белой форме.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МБАППЕ!!! Месси из центрального круга сделал заброс вперёд. Мбаппе на линии штрафной площади опередил всех и одним касание направил мяч поверх выскочившего навстречу Лео Жардима в сетку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Пьер-Моруа"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Лилль 0:1 ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    4.8% (6)
    Ничья
    10.3% (13)
    ПСЖ
    84.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.3% (93)
    Меньше
    17.7% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.9% (49)
    1:3 ПСЖ
    23% (29)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    0:2 ПСЖ
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:3 ПСЖ
    2.4% (3)
    0:1 ПСЖ
    2.4% (3)
    2:1 Лилль
    2.4% (3)
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    ПСЖ
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