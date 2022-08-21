Дэвид слева выскочил к воротам, где Хакими успел помешать Джонатану нанести удар.

Мбаппе слева прорвался к воротам, но перед ударом Килиан поскользнулся.

Месси отправил мяч в сетку, но Мбаппе был в офсайде. А именно Килиан делал голевой пас на аргентинца.

Гудмундссон в центре поля грубо сыграл против Кимпембе.

Исмаили не позволил Хакими справа прорваться в штрафную площадь хозяев.

Языджи слева вывел к воротам Бамба, на чей удар среагировал Доннарумма и поймал мяч.

Мбаппе выдал пас налево на Неймара. Бразилец с двенадцати метров в дальний угол не попал.

Заброс Бамба слева в центр штрафной площади на Дэвида в красивом прыжке ногами прервал Маркиньос.

Бамба с восемнадцати метров пробил в правый угол. Доннарумма прыгнул к штанге и поймал мяч.

6' Гуммундссон справа выдал пас на Бамба в центр. Джонатан с разворота с пятнадцати метров пробил точно в Доннарумму.

5' Верратти головой выбил мяч из своей штрафной площади после навеса справа.

4' Маркиньос на чужой половине поля сбил Языджи.

2' "Лилль" играет в красных футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в белой форме.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МБАППЕ!!! Месси из центрального круга сделал заброс вперёд. Мбаппе на линии штрафной площади опередил всех и одним касание направил мяч поверх выскочившего навстречу Лео Жардима в сетку.