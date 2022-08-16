Стадион: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
История личных встреч
Лилль
ПСЖ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
35 матчей
17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.4%
48.6%
40%
4 победы 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
11.4%
45.7%
42.9%
4 победы 16 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|1
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.5
|Андре Бенжамин
|1
|0.5
|Зедатка Аким
|1
|0.5
|Кабелла Реми
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|3 (1)
|1.5
|Месси Лионель
|2
|1
|Маркиньос Маркос
|1
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|Саншеш Ренату
|1
|0.5
|Мбаппе Килиан
|1
|0.5
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витинью II
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6
Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
7.3% (3)
Ничья
9.8% (4)
ПСЖ
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
43.9% (18)
1:3 ПСЖ
22% (9)
0:2 ПСЖ
4.9% (2)
2:1 Лилль
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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