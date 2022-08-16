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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лилль
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 41
Лилль 7.3% (3)
X 9.8% (4)
ПСЖ 82.9% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
ПСЖ
6.60
6.35
4.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

35 матчей

17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.4%
48.6%
40%
4 победы 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

11.4%
45.7%
42.9%
4 победы 16 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 1
Исмаили Гонсалвес 1 0.5
Андре Бенжамин 1 0.5
Зедатка Аким 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Бамба Джонатан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 3 (1) 1.5
Месси Лионель 2 1
Маркиньос Маркос 1 0.5
Хакими Ашраф 1 0.5
Саншеш Ренату 1 0.5
Мбаппе Килиан 1 0.5
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Фонте Жозе 1 0
Зедатка Аким 1 0
Гомес Анхель 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витинью II 2 0
Кимпембе Преснел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6
Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Лилль 7.3% (3)
    X 9.8% (4)
    ПСЖ 82.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    6.60
    6.35
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    7.3% (3)
    Ничья
    9.8% (4)
    ПСЖ
    82.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (31)
    Меньше
    13.89% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    43.9% (18)
    1:3 ПСЖ
    22% (9)
    0:2 ПСЖ
    4.9% (2)
    2:1 Лилль
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    ПСЖ
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