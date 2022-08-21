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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Тулуза
2:2
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
2' Гол
Лорьенте Арман
23' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
1:1
31' Гол
Ратао Рафаэл
1:1
41' Не забитый пенальти
Моффи Теремас
43' Желтая карточка
Даллинга Тийс
2:1
64' Гол
Даллинга Тийс
72' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
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Лорьенте Арман
2:2
80' Пенальти
Коне Ибраима
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Лорьенте Арман
23'
 
Ле Фе Энцо
31'
Ратао Рафаэл
1:1
41'
1:1
Моффи Теремас
43'
Даллинга Тийс
 
64'
Даллинга Тийс
2:1
65'
Хили Рис
Даллинга Тийс
 
65'
Онаиу Адо
Ратао Рафаэл
 
68'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
68'
 
Диарра Стефан
Уттара Данго
68'
 
Понсо Жульен
Ле Бри Тео
72'
Ван ден Бомен Бранко
 
76'
Кебен Кевин
Диарра Мусса
 
77'
 
Лорьенте Арман
80'
2:2
Коне Ибраима
86'
Генро Денис
Деягере Брехт
 
89'
 
Грбич Адриан
Ле Фе Энцо
89'
 
Буасгар Кентен
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Тулуза 74.5% (82)
X 22.7% (25)
Лорьян 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
10
Деягере
Брехт
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
6
Абухлал
Закария
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
37
Ле
Бри
Тео
45
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Тулуза
4-3-3
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Лорьян

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.67
Даллинга Тийс 2 0.67
Хили Рис 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0
Абухлал Закария 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 1 0.5
Коне Ибраима 1 (1) 0.5

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Кебен Кевин 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Ле Фе Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5
Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0
Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Лорьян: 54%.
  • 96'
    Хили Рис нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Хили Рис выиграл воздушное противоборство у Калюлю Гедеон.
  • 96'
    Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Лорьян: 54%.
  • 95'
    Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Ван ден Бомен Бранко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 94'
    Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
  • 94'
    Генро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Anthony Rouault успешно блокирует удар.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Тулуза 74.5% (82)
    X 22.7% (25)
    Лорьян 2.7% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Лорьян

    Исход игры
    Тулуза
    74.5% (82)
    Ничья
    22.7% (25)
    Лорьян
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (39)
    Меньше
    63.89% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (60)
    Нет
    44.44% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    34.5% (38)
    2:1 Тулуза
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    20% (22)
    2:0 Тулуза
    8.2% (9)
    1:2 Лорьян
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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