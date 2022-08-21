Стадион: Мунисипал
0'
0:1
2' ГолЛорьенте Арман
23' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
1:1
31' ГолРатао Рафаэл
1:1
41' Не забитый пенальтиМоффи Теремас
43' Желтая карточкаДаллинга Тийс
2:1
64' ГолДаллинга Тийс
72' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
77' Undefined phrase: football_event_Лорьенте Арман
2:2
80' ПенальтиКоне Ибраима
90'+6
Ход матча
2'
0:1
23'
31'
1:1
41'
1:1
43'
64'
2:1
77'
80'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
21
Ратао
Рафаэл
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
37
Ле
Бри
Тео
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Хили РисНападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Лорьян
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.67
|Даллинга Тийс
|2
|0.67
|Хили Рис
|1
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Абухлал Закария
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|1
|0.5
|Коне Ибраима
|1 (1)
|0.5
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5
Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0
Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Лорьян
Исход игры
Тулуза
74.5% (82)
Ничья
22.7% (25)
Лорьян
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
55.56% (60)
Нет
44.44% (48)
Популярный счёт
1:0 Тулуза
34.5% (38)
2:1 Тулуза
29.1% (32)
1:1 Ничья
20% (22)
2:0 Тулуза
8.2% (9)
1:2 Лорьян
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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