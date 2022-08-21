Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Лорьенте Арман из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Даллинга Тийс получил желтую карточку от судьи

42' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ПЕНАЛЬТИ - Муса Диарра из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Уттара Данго

40' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Команда Тулуза сравняла счет! Игра продолжается!

31' Г О О О О Л - Ратао Рафаэл первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

31' Оооо... вот это был удар! Ле Гофф Венсан должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Ле Гофф Венсан . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Лапорт Жульен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Хорошую попытку сделал Абухлал Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

29' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Уттара Данго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Anthony Rouault ошибается в защите.

27' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Глупую желтую получил Ле Фе Энцо за то, что отбил ногой мяч после свистка

22' Муса Диарра успешно блокирует удар.

22' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

18' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Лорьян

13' Ван ден Бомен Бранко пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

13' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Моффи Теремас выиграл воздушное противоборство у Anthony Rouault.

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Лорьенте Арман правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лорьян начинает с центра поля