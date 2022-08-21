Стадион: Леркендаль
0'
0:1
30' ГолНордли Симен Болькан
1:1
40' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточкаШербечич Бесим
Ход матча
30'
40'
48'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Русенборг
Олесунн
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
30 матчей
60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.47
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.37
|Samuel Rogers
|4
|0.21
|Тенгстедт Каспер
|4
|0.21
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0.11
|Перейра Адриан
|2
|0.11
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.11
|Хольсе Карло
|1
|0.05
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хольм Ноа
|1
|0.05
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.05
|Хрупалла Павел
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.37
|Дубвик Исак
|3
|0.16
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.11
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.11
|Бармен Кристоффер
|2
|0.11
|Чанаджия Дарио
|1
|0.05
|Лима Эриксон
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.05
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.05
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Скарсем Олаус
|3
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Renzo Giampaoli
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Шербечич Бесим
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
18%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
6
38%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Забито
37
19
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
7
19%
1
5%
1-15
6
16%
2
11%
16-30
6
16%
5
26%
31-45
5
14%
4
21%
46-60
10
27%
2
11%
61-75
3
8%
5
26%
76-90
Пропущено
21
27
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
19%
4
15%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
24%
7
26%
61-75
2
10%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0
Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0
Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|14
|3
|2
|39 - 17
|45
|2.
|Лиллестрём
|19
|12
|4
|3
|35 - 16
|40
|3.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|4.
|Русенборг
|1:1
|19
|9
|8
|2
|37 - 23
|35
|5.
|Волеренга
|19
|9
|3
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|7.
|Стрёмсгодсет
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|8.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|9.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|29 - 31
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|11.
|Тромсё
|18
|4
|9
|5
|23 - 30
|21
|12.
|Саннефьёрд
|19
|6
|3
|10
|31 - 42
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|19
|4
|2
|13
|14 - 44
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Русенборг
|1:1
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:1
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|1:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|13.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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