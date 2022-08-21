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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 9764
Русенборг
2:1
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
30' Гол
Нордли Симен Болькан
1:1
40' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточка
Шербечич Бесим
48' Желтая карточка
Йенсен Виктор
85' Желтая карточка
Хауген Фредрик
2:1
90' Гол
Тенгстедт Каспер
90'+7
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Нордли
Симен
Болькан
Русенборг
3-5-2
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Олесунн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
3:2
К
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
5:0
Т
5:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:2
КН
3:1
Т
1:3
ТМС
4:2
Т
2:2
Т
1:1
С
1:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
3:1
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.47
Веккья Стефано 7 (1) 0.37
Тенгстедт Каспер 5 0.26
Samuel Rogers 4 0.21
Рейтан Эрленд Даль 2 0.11
Перейра Адриан 2 0.11
Бёркеейет Тобиас 2 0.11
Хольсе Карло 1 0.05
Йенсен Виктор 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хольм Ноа 1 0.05
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.05
Хрупалла Павел 1 0.05
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.37
Дубвик Исак 3 0.16
Нордли Симен Болькан 2 0.11
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.11
Бармен Кристоффер 2 0.11
Чанаджия Дарио 1 0.05
Лима Эриксон 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 0.05
Солнёрдал Оскар 1 0.05
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Скарсем Олаус 3 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Renzo Giampaoli 2 0
Хансен Андре 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Шербечич Бесим 5 0
Голубович Петар 4 0
Simen Rafn 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Лима Эриксон 3 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
16%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
7
37%
3
30%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

9
18
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Забито

39
20
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
7
18%
1
5%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
7
18%
5
25%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
10
26%
2
10%
61-75
4
10%
5
25%
76-90

Пропущено

22
29
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
18%
4
14%
1-15
5
23%
1
3%
16-30
6
27%
5
17%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
5
23%
7
24%
61-75
2
9%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0
Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0
Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 19 14 3 2 39 - 17 45
2. Лиллестрём 19 12 4 3 35 - 16 40
3. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
4. Русенборг 19 10 7 2 38 - 23 37
5. Волеренга 19 9 3 7 31 - 27 30
6. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
7. Стрёмсгодсет 18 8 4 6 30 - 26 28
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 19 6 4 9 29 - 31 22
10. Тромсё 18 4 9 5 23 - 30 21
11. Олесунн 19 5 6 8 20 - 29 21
12. Саннефьёрд 19 6 3 10 31 - 42 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 19 4 2 13 14 - 44 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
2. Лиллестрём 9 7 1 1 17 - 3 22
3. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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