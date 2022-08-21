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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Клермон
1:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
6' Гол
Хауи Саиф-Эдин
60' Желтая карточка
Гоналон Максим
61' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
80' Красная карточка
Лемина Марио
82' Вторая желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
90'+5

Ход матча

6'
Хауи Саиф-Эдин
1:0
57'
 
Аталь Юсеф
Стенгс Келвин
58'
 
Делор Анди
Браими Билаль
58'
 
Бар Мельвен
Лотомба Жордан
60'
Гоналон Максим
 
61'
 
Тодибо Жан-Клер
65'
 
Ремзи Аарон
Росарио Пабло
70'
Бертомье Жезон
Сарачевич Мухаммед-Чам
 
70'
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
 
72'
 
Клод-Морис Алексис
Тюрам Кефрен
80'
 
Лемина Марио
82'
 
Тодибо Жан-Клер
83'
Бела Жереми
Хауи Саиф-Эдин
 
84'
Киэ Грежон
Комнен Андрич
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Клермон 7.1% (8)
X 28.6% (32)
Ницца 64.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
3
Борхес
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
11
Аллевина
Джим
9
Комнен
Андрич
1
Шмейхель
Каспер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
22
Стенгс
Келвин
8
Росарио
Пабло
11
Гуйри
Амин
14
Браими
Билаль
Клермон
4-2-3-1
Ницца
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Ницца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комнен Андрич 2 (1) 0.67
Хауи Саиф-Эдин 1 0.33
Бела Жереми 1 0.33
Сарачевич Мухаммед-Чам 1 0.33
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ремзи Аарон 1 0.33
Делор Анди 1 (1) 0.33
Браими Билаль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 1 1
Росарио Пабло 2 0
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0
Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0
Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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    Прогнозы 112
    Клермон 7.1% (8)
    X 28.6% (32)
    Ницца 64.3% (72)
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    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Ницца

    Исход игры
    Клермон
    7.1% (8)
    Ничья
    28.6% (32)
    Ницца
    64.3% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    33% (37)
    1:1 Ничья
    24.1% (27)
    0:1 Ницца
    16.1% (18)
    0:2 Ницца
    11.6% (13)
    2:1 Клермон
    3.6% (4)
    1:3 Ницца
    1.8% (2)
    1:0 Клермон
    1.8% (2)
    2:0 Клермон
    1.8% (2)
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