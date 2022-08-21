Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Борхес Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Клермон

33' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Клермон

32' Данте Бонфим не смог попасть в створ ударом издали

31' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Комнен Андрич выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Лотомба Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Сарачевич Мухаммед-Чам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ницца

18' Борхес Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Сарачевич Мухаммед-Чам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Билал Браими из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Сарачевич Мухаммед-Чам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

7' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Хауи Саиф-Эдин забивает ударом с левой ноги!

6' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гуйри Амин нанес удар в каркас ворот!

2' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Клермон начинает с центра поля