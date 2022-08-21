Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

40' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Аяччо

37' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Хорошую попытку сделал Теате Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

27' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

27' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Ренн

24' Амума Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Аяччо

22' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Адриен Трюффер сделал результативную передачу.

18' Г О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

17' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Аяччо

12' Террье Мартен не смог попасть в створ ударом издали

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Ренн

9' Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали

8' Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

7' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

3' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля