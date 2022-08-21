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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ренн
1:0
Перерыв
Аяччо
0'
1:0
18' Гол
Террье Мартен
45' Желтая карточка
Баде Луак
1:0
45' Не забитый пенальти
Мангани Тома

Ход матча

18'
Террье Мартен
(Трюффер Адриен)
1:0
45'
Баде Луак
 
45'
1:0
Мангани Тома

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 108
Ренн 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Аяччо 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Аяччо
1.56
7.73
7.70
Все Коэффициенты
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
8
Сантамария
Батист
7
Террье
Мартен
19
Мюинга
Арно
24
Лаборд
Гаэтан
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
22
Киминьяни
Янис
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
Ренн
4-4-2
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Аяччо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
3:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.33
Террье Мартен 1 0.33
Буриго Бенжамен 0 0
Трюффер Адриен 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.33

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 0
Манданда Стив 1 0
Траоре Амари 1 0
Родон Джо 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 1 1
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Мангани Тома 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Баяла Сириль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Гонсалес Омар II 1 0
Спадануда Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0
Аяччо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0
Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • Первый тайм
  • 52'
    Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Аяччо: 45%.
  • 51'
    Шанс! Майембо Фернан из команды Аяччо пробил головой, но мимо
  • Угловой
    51'
    Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой справа.
  • 51'
    Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
  • Описание гола
    50'
    СПАСЕНО - Мангани Тома пробил пенальти, но Доган Алемдар отбивает!
  • 50'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Аяччо пробила пенальти.
  • 49'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    49'
    ПЕНАЛЬТИ! - Теате Артур дергает за футболку соперника (это был Майембо Фернан) и рефери назначает пенальти!
  • Описание гола
    49'
    'Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Аяччо забивает с пенальти! Он пробил правой. Доган Алемдар был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 49'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Аяччо пробьет пенальти!
  • 47'
    Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Желтая карточка
      46'
      Лоик Баде получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 45'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 45'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Аяччо: 39%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Баяла Сириль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Лоик Баде
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Маршетти Венсан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
    • 43'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 42'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Ренн начинает контратаку
    • 41'
      Лаборд Гаэтан из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
    • 41'
      Леруа Бенжамен делает важнейший сейв!
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Аяччо: 38%.
    • 39'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Альфонс Микаэль выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Мюинга Арно наказан за толчок Мангани Тома
    • 37'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 37'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Аяччо: 39%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Диалло Исмаэль
    • 34'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Теате Артур. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 33'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      33'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 32'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Баяла Сириль наказан за толчок Мюинга Арно
    • 31'
      Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
    • 29'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Мангани Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      26'
      Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Аяччо: 36%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 24'
      Амума Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 22'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 22'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 21'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Аяччо: 35%.
    • 19'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Теате Артур сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Адриен Трюффер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маршетти Венсан
    • 15'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Аяччо: 36%.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Ренн начинает контратаку
    • 14'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 12'
      Террье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Аяччо: 51%.
    • 9'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 9'
      Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 8'
      Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      8'
      Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой слева.
    • 8'
      Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 6'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Контроль мяча: Ренн: 58%, Аяччо: 42%.
    • 4'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      2'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 2'
      Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Ренн 96.3% (104)
    X 1.9% (2)
    Аяччо 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Аяччо
    1.56
    7.73
    7.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Аяччо

    Исход игры
    Ренн
    96.3% (104)
    Ничья
    1.9% (2)
    Аяччо
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.64% (36)
    Нет
    66.36% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    34.3% (37)
    2:1 Ренн
    28.7% (31)
    1:0 Ренн
    28.7% (31)
    3:1 Ренн
    3.7% (4)
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    Аяччо
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