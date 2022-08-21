Стадион: Роазон Парк
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
19
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сален РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
11 Докю ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
История личных встреч
Ренн
Аяччо
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.33
|Террье Мартен
|1
|0.33
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.33
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|1
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Мангани Тома
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Баяла Сириль
|1
|0
|Маршетти Венсан
|1
|0
|Гонсалес Омар II
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0
Аяччо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0
Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Аяччо
Исход игры
Ренн
96.3% (104)
Ничья
1.9% (2)
Аяччо
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
33.64% (36)
Нет
66.36% (71)
Популярный счёт
2:0 Ренн
34.3% (37)
2:1 Ренн
28.7% (31)
1:0 Ренн
28.7% (31)
3:1 Ренн
3.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!