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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ренн
2:1
Конец матча
Аяччо
0'
1:0
18' Гол
Террье Мартен
45' Желтая карточка
Баде Луак
1:0
45' Не забитый пенальти
Мангани Тома
45' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
57' Желтая карточка
Bruno Genesio
1:1
57' Гол
Эль-Идрисси Мунем
2:1
62' Гол
Теате Артур
79' Желтая карточка
Майембо Фернан
81' Желтая карточка
Сален Ромен
81' Вторая желтая карточка
Сален Ромен
82' Желтая карточка
Сантамария Батист
86' Желтая карточка
Дуэ Дезире
90' Красная карточка
Угочукву Лесли
90'+4

Ход матча

18'
Террье Мартен
(Трюффер Адриен)
1:0
45'
Баде Луак
 
45'
1:0
Мангани Тома
45'
 
Эль-Идрисси Мунем
46'
 
Нури Рияд
Баяла Сириль
46'
 
Спадануда Кевин
Киминьяни Янис
57'
Bruno Genesio
 
57'
1:1
Эль-Идрисси Мунем
(Мангани Тома)
62'
Теате Артур
(Баде Луак)
2:1
63'
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
 
63'
Докю Жереми
Мюинга Арно
 
73'
Сулемана Камалдин
Лаборд Гаэтан
 
76'
 
Ляци Казим
Мангани Тома
79'
 
Майембо Фернан
81'
Сален Ромен
 
81'
Сален Ромен
 
82'
Сантамария Батист
 
83'
 
Видаль Клеман
Майембо Фернан
86'
Дуэ Дезире
 
86'
Угочукву Лесли
Тэт Флавьен
 
86'
Аблин Маттис
Террье Мартен
 
90'
Угочукву Лесли
 
90'
 
Кутадьер Матьё
Маршетти Венсан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Ренн 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Аяччо 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
8
Сантамария
Батист
7
Террье
Мартен
19
Мюинга
Арно
24
Лаборд
Гаэтан
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
22
Киминьяни
Янис
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
Ренн
4-4-2
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Аяччо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
3:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.33
Террье Мартен 1 0.33
Теате Артур 1 0.33
Буриго Бенжамен 0 0
Баде Луак 0 0
Трюффер Адриен 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.33
Эль-Идрисси Мунем 1 0.33

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сален Ромен 1 1
Теате Артур 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Сантамария Батист 1 0
Траоре Амари 1 0
Родон Джо 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Bruno Genesio 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Мунем 3 0
Амума Ромен 1 1
Мангани Тома 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Баяла Сириль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Гонсалес Омар II 1 0
Майембо Фернан 1 0
Спадануда Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0
Аяччо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0
Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ 1:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Лилль 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ренн вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Аяччо: 44%.
  • 94'
    Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 93'
    Тактическая замена. Маршетти Венсан уходит с поля и его заменяет Кутадьер Матьё
  • Травма, повреждение
    92'
    Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Лесли Угочукву удален за серьёзный фол
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Безумный фол. Лесли Угочукву грубо играет против соперника. Пострадал Маршетти Венсан
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Аяччо: 44%.
  • 90'
    Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 89'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Ренн контролирует мяч.
    • 88'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Угловой
      87'
      Ляци Казим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 86'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 86'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
    • Желтая карточка
      86'
      Desire Doue совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      86'
      Безумный фол. Desire Doue грубо играет против соперника. Пострадал Спадануда Кевин
    • 85'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 84'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Ляци Казим из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
    • 84'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Шанс! Амума Ромен из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • 83'
      Амума Ромен выиграл воздушное противоборство у Лоик Баде.
    • 83'
      Тактическая замена. Майембо Фернан уходит с поля и его заменяет Клеман Видаль
    • Желтая карточка
      82'
      Рефери не любит споров - именно за это Сантамария Батист сейчас получил желтую
    • 81'
      УДАЛЕНИЕ! - Сален Ромен получает вторую желтую за споры
    • Желтая карточка
      81'
      Сален Ромен получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 81'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Ренн начинает контратаку
    • 81'
      Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Аяччо: 44%.
    • 80'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 80'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 80'
      Гонсалес Омар II ошибается в защите.
    • 80'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 80'
      Аяччо контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маршетти Венсан
    • Желтая карточка
      79'
      Майембо Фернан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Майембо Фернан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 78'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 76'
      Тактическая замена. Мангани Тома уходит с поля и его заменяет Ляци Казим
    • 76'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 76'
      Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 75'
      Аяччо контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Спадануда Кевин из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
    • Фол, нарушение
      74'
      Диалло Исмаэль наказан за толчок Докю Жереми
    • 73'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
    • 72'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 72'
      Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      71'
      Игрок команды Аяччо совершает фол
    • 71'
      Ренн контролирует мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 70'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 70'
      Шанс! Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • Угловой
      70'
      Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой слева.
    • 70'
      Леруа Бенжамен из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой слева.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Амума Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      69'
      Мангани Тома навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 68'
      Лоик Баде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Мангани Тома.
    • 68'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Докю Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Маршетти Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 66'
      [team] контролирует мяч.
    • 66'
      Ренн контролирует мяч.
    • 66'
      Ренн контролирует мяч.
    • 65'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 65'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      64'
      Игрок команды Ренн совершает фол
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
    • 63'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • 62'
      Буриго Бенжамен сделал ключевой пас для гола!
    • 62'
      Лоик Баде сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      62'
      ГОООООЛ - Теате Артур Ренн забивает ударом головой
    • Угловой
      62'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Ренн контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Аяччо: 44%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Ренн контролирует мяч.
    • 59'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Команда Аяччо сравняла счет! Игра продолжается!
    • 58'
      Амума Ромен сделал ключевой пас для гола!
    • 57'
      Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Мангани Тома сделал результативную передачу.
    • 57'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Описание гола
      57'
      ГОООООЛ - Эль-Идрисси Мунем Аяччо забивает ударом головой
    • Желтая карточка
      57'
      Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую
    • Офсайд
      56'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо в офсайде
    • 56'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 54'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 54'
      Ренн контролирует мяч.
    • 53'
      Ренн начинает контратаку
    • 53'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 52'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 50'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 50'
      Ренн контролирует мяч.
    • 49'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • 49'
      Аяччо контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Сантамария Батист наказан за толчок Эль-Идрисси Мунем
    • 48'
      Ренн контролирует мяч.
    • 48'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 46'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Гонсалес Омар II из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
    • 46'
      Тактическая замена. Киминьяни Янис уходит с поля и его заменяет Спадануда Кевин
    • 46'
      Тактическая замена. Баяла Сириль уходит с поля и его заменяет Нури Рияд
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Аяччо: 45%.
    • 51'
      Шанс! Майембо Фернан из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • Угловой
      51'
      Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 51'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      50'
      Рефери не любит споров - именно за это Эль-Идрисси Мунем сейчас получил желтую
    • 50'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      50'
      СПАСЕНО - Мангани Тома пробил пенальти, но Доган Алемдар отбивает!
    • 50'
      VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Аяччо пробила пенальти.
    • 49'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      49'
      ПЕНАЛЬТИ! - Теате Артур дергает за футболку соперника (это был Майембо Фернан) и рефери назначает пенальти!
    • Описание гола
      49'
      'Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Аяччо забивает с пенальти! Он пробил правой. Доган Алемдар был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 49'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Аяччо пробьет пенальти!
    • 47'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      46'
      Лоик Баде получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 45'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 45'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Аяччо: 39%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Баяла Сириль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Лоик Баде
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Маршетти Венсан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
    • 43'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 42'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Ренн начинает контратаку
    • 41'
      Лаборд Гаэтан из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
    • 41'
      Леруа Бенжамен делает важнейший сейв!
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Аяччо: 38%.
    • 39'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Альфонс Микаэль выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Мюинга Арно наказан за толчок Мангани Тома
    • 37'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 37'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Аяччо: 39%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Диалло Исмаэль
    • 34'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Теате Артур. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 33'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      33'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 32'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Баяла Сириль наказан за толчок Мюинга Арно
    • 31'
      Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Аяччо: 43%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
    • 29'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Мангани Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      26'
      Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Аяччо: 36%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 24'
      Амума Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 22'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 22'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 21'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Аяччо: 35%.
    • 19'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Теате Артур сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Адриен Трюффер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маршетти Венсан
    • 15'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Аяччо: 36%.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Ренн начинает контратаку
    • 14'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 12'
      Террье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Аяччо: 51%.
    • 9'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 9'
      Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 8'
      Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      8'
      Мангани Тома из команды Аяччо подал угловой слева.
    • 8'
      Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 6'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Контроль мяча: Ренн: 58%, Аяччо: 42%.
    • 4'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      2'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 2'
      Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Ренн 96.3% (104)
    X 1.9% (2)
    Аяччо 1.9% (2)
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    Прогнозы на матч Ренн 2:1 Аяччо

    Исход игры
    Ренн
    96.3% (104)
    Ничья
    1.9% (2)
    Аяччо
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.64% (36)
    Нет
    66.36% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    34.3% (37)
    2:1 Ренн
    28.7% (31)
    1:0 Ренн
    28.7% (31)
    3:1 Ренн
    3.7% (4)
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