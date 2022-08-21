Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лоик Баде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

Desire Doue совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Первый тайм

52' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Рефери не любит споров - именно за это Эль-Идрисси Мунем сейчас получил желтую

50' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' СПАСЕНО - Мангани Тома пробил пенальти, но Доган Алемдар отбивает!

50' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Аяччо пробила пенальти.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' 'Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Аяччо забивает с пенальти! Он пробил правой. Доган Алемдар был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

49' После проверки VAR судья не изменил решения - Аяччо пробьет пенальти!

47' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Лоик Баде получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ренн

45' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

40' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Аяччо

37' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Хорошую попытку сделал Теате Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

27' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

27' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Ренн

24' Амума Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Лоик Баде из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Аяччо

22' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Адриен Трюффер сделал результативную передачу.

18' Г О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

17' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Аяччо

12' Террье Мартен не смог попасть в створ ударом издали

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Ренн

9' Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали

8' Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

7' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

3' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля