0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаСандез Агустин
37' Желтая карточкаФигаль Хорхе
80' Желтая карточкаУнсаин Луис
0:1
90' ГолВаскес Луис
90'+5
Ход матча
25'
37'
80'
90'
0:1
22
Унсаин
Луис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
35 Nahuel Genez
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.13
|Manuel Duarte
|2
|0.13
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Пиццини Франсиско
|1
|0.07
|Lucas Albertengo
|1
|0.07
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.07
|Facundo Gutierrez
|1
|0.07
|Raul Loaiza
|1
|0.07
|Tomas Galvan
|1
|0.07
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.07
|Gaston Togni
|0
|0
|Риос Андрес
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.2
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.2
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.2
|Ромеро Оскар
|2
|0.13
|Фернандес Пол
|2
|0.13
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Васкес Луис
|1
|0.07
|Сандез Агустин
|1
|0.07
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.07
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Adonis Frias
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Риос Андрес
|1
|0
|Унсаин Луис
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|5
|0
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Адвинкула Луис
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
40%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
5
25%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
35%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|8.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|9.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|10.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|14.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|19.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|20.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|22.
|Банфилд
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|9.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|12.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|13.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес