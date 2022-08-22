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Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
25' Желтая карточка
Сандез Агустин
37' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
80' Желтая карточка
Унсаин Луис
0:1
90' Гол
Васкес Луис
90'+5
22
Унсаин
Луис
4
Lucas
Souto
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
14
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
33
Tomas
Galvan
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
3
Сандез
Агустин
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
С
0:1
С
0:1
С
1:2
П
1:0
П
0:0
КА
1:2
П
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.13
Manuel Duarte 2 0.13
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Пиццини Франсиско 1 0.07
Lucas Albertengo 1 0.07
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.07
Facundo Gutierrez 1 0.07
Raul Loaiza 1 0.07
Tomas Galvan 1 0.07
Adonis Frias 1 (1) 0.07
Gaston Togni 0 0
Риос Андрес 0 0
Walter Bou 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.2
Себальос Эсекиэль 3 0.2
Рохо Маркос 3 (1) 0.2
Ромеро Оскар 2 0.13
Фернандес Пол 2 0.13
Бенедетто Дарио 2 0.13
Васкес Луис 1 0.07
Сандез Агустин 1 0.07
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.07
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 1
Кардона Томас 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Nazareno Colombo 3 0
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Adonis Frias 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Риос Андрес 1 0
Унсаин Луис 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 5 0
Самбрано Очандарте 4 0
Адвинкула Луис 4 0
Фернандес Пол 4 0
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
40%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
5
25%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
35%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 14 6 6 2 21 - 11 24
8. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
9. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
10. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
11. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
12. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
13. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
14. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
19. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
20. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
21. Эстудиантес Ла Плата 14 4 4 6 14 - 17 16
22. Банфилд 14 3 6 5 13 - 15 15
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
9. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
12. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
13. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
14. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
15. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
7. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Сандез Агустин получил желтую карточку от судьи
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