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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
2:0
Первый тайм: 44'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
12' Гол
Pablo Solari
2:0
15' Гол
Борха Мигель
39' Желтая карточка
Пинола Хавьер

Ход матча

12'
Pablo Solari
(Эррера Марсело II)
1:0
15'
Борха Мигель
(Кинтеро Хуан)
2:0
39'
Пинола Хавьер
 
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
5.10
5.80
8.80
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Борха
Мигель
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
Ривер Плейт
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Росарио

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
0:5
С
2:0
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.2
Lucas Beltrain 3 0.2
Pablo Solari 3 0.2
Палавесино Агустин 2 0.13
Борха Мигель 2 0.13
Суарес Матиас 2 0.13
Ромеро Брайан 2 0.13
Парадела Хосе 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Маммана Эмануэль 1 0.07
Пинола Хавьер II 1 0.07
Де ла Крус Николас 1 0.07
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.2
Риано Клаудио 3 0.2
Мартинес Алекс 3 (3) 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.13
Jesus Soraire 2 0.13
Hernan Lopez 1 0.07
Christian Torres 1 0.07
Deian Veron 1 0.07
Jose Amado 1 0.07
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 4 0
Jesus Soraire 4 0
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Nicolas Linares 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Hernan Lopez 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
6
29%
6
35%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 2:0 15 7 4 4 23 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 14 6 6 2 21 - 11 24
8. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
12. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 15 5 2 8 17 - 20 17
19. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
20. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
21. Эстудиантес Ла Плата 14 4 4 6 14 - 17 16
22. Банфилд 14 3 6 5 13 - 15 15
23. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
9. Ривер Плейт 2:0 7 4 1 2 10 - 6 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
12. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
13. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
14. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
15. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 2:0 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
7. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
5.10
5.80
8.80
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Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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