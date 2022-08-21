2:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
12'
15'
2:0
39'
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
36 Jose Amado
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Росарио
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.2
|Lucas Beltrain
|3
|0.2
|Pablo Solari
|3
|0.2
|Палавесино Агустин
|2
|0.13
|Борха Мигель
|2
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.13
|Ромеро Брайан
|2
|0.13
|Парадела Хосе
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Маммана Эмануэль
|1
|0.07
|Пинола Хавьер II
|1
|0.07
|Де ла Крус Николас
|1
|0.07
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.2
|Риано Клаудио
|3
|0.2
|Мартинес Алекс
|3 (3)
|0.2
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.13
|Jesus Soraire
|2
|0.13
|Hernan Lopez
|1
|0.07
|Christian Torres
|1
|0.07
|Deian Veron
|1
|0.07
|Jose Amado
|1
|0.07
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
6
29%
6
35%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|8.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|15
|5
|2
|8
|17 - 20
|17
|19.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|20.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|22.
|Банфилд
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|23.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|9.
|Ривер Плейт
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|13.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес