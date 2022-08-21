1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаJose Maria Canale
0:1
42' ГолИнсаурральде Хуан
50' Вторая желтая карточкаJose Maria Canale
51' Желтая карточкаБенегас Леандро
1:1
56' ГолTadeo Allende
79' Желтая карточкаJuan Andrada
88' Желтая карточкаFranco Negri
90'+5
Ход матча
42'
0:1
51'
56'
1:1
79'
88'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
-
-
26 Zarza
-
27 Tomas Pozzo
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
21 матч
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
5 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6
|0.4
|Martin Ojeda
|3
|0.2
|Tadeo Allende
|3
|0.2
|Gonzalo Abrego
|2
|0.13
|Pier Barrios
|1
|0.07
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.07
|Cristian Chavez I
|1
|0.07
|Enzo Larrosa
|1
|0.07
|Ezequiel Bullaude
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|5
|0.33
|Leandro Miguel Fernandez
|3 (1)
|0.2
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.13
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Damian Batallini
|1
|0.07
|Виго Алекс
|1
|0.07
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.07
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Alan Sonora
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|5
|2
|Franco Negri
|5
|1
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Juan Andrada
|4
|0
|Nestor Breitenbruch
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Pier Barrios
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Jose Maria Canale
|1
|1
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|6
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Sergio Barreto
|5
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бенегас Леандро
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
56%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
75%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
11%
1
7%
1-15
6
33%
2
14%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1
Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|8.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|15
|5
|2
|8
|17 - 20
|17
|19.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|20.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|22.
|Банфилд
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|23.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|9.
|Ривер Плейт
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|13.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес