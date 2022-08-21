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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Годой Крус
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
39' Желтая карточка
Jose Maria Canale
0:1
42' Гол
Инсаурральде Хуан
50' Вторая желтая карточка
Jose Maria Canale
51' Желтая карточка
Бенегас Леандро
1:1
56' Гол
Tadeo Allende
79' Желтая карточка
Juan Andrada
88' Желтая карточка
Franco Negri
90'+5
50
Родригес
Диего
II
2
Pier
Barrios
22
Gianluca
Ferrari
13
Jose
Maria
Canale
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
10
Valentin
Burgoa
20
Salomon
Rodriguez
33
Ezequiel
Bullaude
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
14
Lucas
Gonzalez
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
7
Damian
Batallini
Годой Крус
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

21 матч

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
5 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
1:4
С
1:2
С
1:1
С
1:0
П
2:0
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
2:1
ПА
3:0
КЛ
1:1
КЛ
1:3
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 0.4
Martin Ojeda 3 0.2
Tadeo Allende 3 0.2
Gonzalo Abrego 2 0.13
Pier Barrios 1 0.07
Guillermo Luis Ortiz 1 0.07
Cristian Chavez I 1 0.07
Enzo Larrosa 1 0.07
Ezequiel Bullaude 0 0
Matias Ramirez 0 0
Juan Andrada 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 5 0.33
Leandro Miguel Fernandez 3 (1) 0.2
Lucas Daniel Romero 2 0.13
Инсаурральде Хуан 1 0.07
Damian Batallini 1 0.07
Виго Алекс 1 0.07
Lucas Rodriguez I 1 0.07
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Alan Sonora 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 5 2
Franco Negri 5 1
Nelson Acevedo 4 0
Juan Andrada 4 0
Nestor Breitenbruch 2 1
Родригес Диего II 3 0
Pier Barrios 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Jose Maria Canale 1 1
Tomas Badaloni 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Matias Ramirez 1 0
Martin Ojeda 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Sergio Barreto 5 0
Виго Алекс 4 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Бенегас Леандро 2 0
Joaquin Laso 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
56%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
75%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
11%
1
7%
1-15
6
33%
2
14%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1
Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 2:0 15 7 4 4 23 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 14 6 6 2 21 - 11 24
8. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
12. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 15 5 2 8 17 - 20 17
19. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
20. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
21. Эстудиантес Ла Плата 14 4 4 6 14 - 17 16
22. Банфилд 14 3 6 5 13 - 15 15
23. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
9. Ривер Плейт 2:0 7 4 1 2 10 - 6 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
12. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
13. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
14. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
15. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 2:0 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
7. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Инсаурральде Хуан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Jose Maria Canale получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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