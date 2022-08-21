1:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолViktor Hugo
50' Желтая карточкаJoao Gomes
1:1
66' ГолВейга Рафаэль
89' Желтая карточкаВидаль Артуро
90'+6
Ход матча
29'
0:1
50'
66'
1:1
87'
89'
7
Дуду
X
10
Рони
III
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
29
Viktor
Hugo
35
Joao
Gomes
31
Marinho
II
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бруно ТабатаНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
36 Vanderlan
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.3
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.3
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.17
|Дуду X
|4
|0.17
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.13
|Рафаэл Жозе
|3
|0.13
|Менино Габриэль
|2
|0.09
|Верон Габриэл
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Атуэста Эдуард
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7
|0.3
|Габриэл Барбоза
|6
|0.26
|Лазаро
|4
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Marinho II
|2
|0.09
|Айртон Лукас
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|2
|0.09
|Viktor Hugo
|2
|0.09
|Виллиан Арао
|2
|0.09
|Бруно Фабрисио
|2
|0.09
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Диего Рибас
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|5
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Менино Габриэль
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Атуэста Эдуард
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Joao Gomes
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Marinho II
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Видаль Артуро
|1
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
13%
2
14%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
5
36%
4
16%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
38
39
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
11%
6
15%
1-15
7
18%
8
21%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
10
26%
7
18%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2
Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|23
|14
|7
|2
|38 - 15
|49
|2.
|Флуминенсе
|23
|12
|5
|6
|37 - 27
|41
|3.
|Фламенго
|23
|12
|4
|7
|38 - 20
|40
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|23
|12
|4
|7
|29 - 27
|40
|5.
|Коринтианс
|0:0
|23
|11
|7
|5
|26 - 21
|40
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|9
|9
|4
|33 - 23
|36
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|23
|8
|7
|8
|32 - 28
|31
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|23
|9
|3
|11
|18 - 24
|30
|10.
|Сантос
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Гойяс
|23
|7
|8
|8
|24 - 29
|29
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Сеара
|0:0
|23
|5
|11
|7
|22 - 23
|26
|15.
|Форталеза
|0:0
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|23
|6
|6
|11
|22 - 33
|24
|17.
|Куяба
|0:1
|23
|6
|5
|12
|15 - 23
|23
|18.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|19.
|Коритиба Парана
|23
|6
|4
|13
|25 - 39
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|0:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|7.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|8.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|10.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|11.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|15.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|16.
|Куяба
|0:1
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Форталеза
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 6
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|19.
|Сеара
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|4.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|5.
|Коринтианс
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|8.
|Сеара
|0:0
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|10.
|Форталеза
|0:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|12
|3
|1
|8
|5 - 14
|10
|14.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Куяба
|0:1
|12
|3
|0
|9
|7 - 16
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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