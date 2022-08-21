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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
29' Гол
Viktor Hugo
50' Желтая карточка
Joao Gomes
1:1
66' Гол
Вейга Рафаэль
89' Желтая карточка
Видаль Артуро
90'+6
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
31
Marinho
II
13
Лазаро
19
Эвертон
Соарес
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.3
Гомес Густаво 7 (1) 0.3
Скарпа Густаво 4 (1) 0.17
Дуду X 4 0.17
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.13
Рафаэл Жозе 3 0.13
Менино Габриэль 2 0.09
Верон Габриэл 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Лопес Хосе Мануэль 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Атуэста Эдуард 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Vanderlan 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.3
Габриэл Барбоза 6 0.26
Лазаро 4 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Marinho II 2 0.09
Айртон Лукас 2 0.09
Перейра Андреас 2 0.09
Viktor Hugo 2 0.09
Виллиан Арао 2 0.09
Бруно Фабрисио 2 0.09
Энрике Бруно 1 0.04
Видаль Артуро 1 (1) 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Диего Рибас 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 5 0
Данило Ларанжера 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Пикерес Хоакин 4 0
Менино Габриэль 2 1
Роша Маркос 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Рони III 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Марсело Родиней 0 1
Видаль Артуро 1 0
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
13%
2
14%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
5
36%
4
16%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

38
39
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
11%
6
15%
1-15
7
18%
8
21%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
10
26%
7
18%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2
Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 23 14 7 2 38 - 15 49
2. Флуминенсе 23 12 5 6 37 - 27 41
3. Фламенго 23 12 4 7 38 - 20 40
4. Атлетико Паранаэнсе 1:0 23 12 4 7 29 - 27 40
5. Коринтианс 0:0 23 11 7 5 26 - 21 40
6. Интернасьонал Порту Алегре 22 9 9 4 33 - 23 36
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Ред Булл Брагантино 0:0 23 8 7 8 32 - 28 31
9. Америка Минейро 0:1 23 9 3 11 18 - 24 30
10. Сантос 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Гойяс 23 7 8 8 24 - 29 29
12. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Сеара 0:0 23 5 11 7 22 - 23 26
15. Форталеза 0:0 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Атлетико Гойяненсе 1:0 23 6 6 11 22 - 33 24
17. Куяба 0:1 23 6 5 12 15 - 23 23
18. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
19. Коритиба Парана 23 6 4 13 25 - 39 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 0:0 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 11 7 3 1 17 - 8 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
7. Ред Булл Брагантино 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
8. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Америка Минейро 0:1 11 6 2 3 13 - 10 20
10. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
11. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
12. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Атлетико Гойяненсе 1:0 12 5 2 5 13 - 11 17
15. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
16. Куяба 0:1 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Форталеза 0:0 12 2 7 3 7 - 6 13
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
19. Сеара 0:0 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
3. Атлетико Паранаэнсе 1:0 12 5 1 6 12 - 19 16
4. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
5. Коринтианс 0:0 12 4 4 4 12 - 17 16
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Фламенго 12 4 3 5 13 - 15 15
8. Сеара 0:0 12 3 6 3 11 - 10 15
9. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
10. Форталеза 0:0 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
13. Америка Минейро 0:1 12 3 1 8 5 - 14 10
14. Ред Булл Брагантино 0:0 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
16. Куяба 0:1 12 3 0 9 7 - 16 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 1:0 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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    • 49'
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    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Viktor Hugo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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