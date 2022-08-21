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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
0:0
Первый тайм: 45+'
Коринтианс
0'
17' Желтая карточка
Саша
22' Желтая карточка
Рамиро
24' Желтая карточка
Жулиано де Паула
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
6
Brayan
Ceballos
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
21
Moises
Vieira
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
14
Ronald
11
Romarinho3
7
Robson
IV
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
3
Бамбу
Робсон
30
Robert
Barbosa
6
Lucas
Piton
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
21
Витал
Матеус
10
Roger
I
Форталеза
4-4-2
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Коринтианс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 4 0.17
Moises Vieira 4 0.17
Picachu 4 (1) 0.17
Romarinho3 2 0.09
Эркулес 2 0.09
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.26
Мантуан Густаво 3 0.13
Adson 3 0.13
Fabio Santos IV 3 (2) 0.13
Gustavo Mosquito 2 0.09
Рауль Гонсалес 2 0.09
Lucas Piton 1 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Бальбуэна Фабиан 1 0.04
Jo Alves II 1 0.04
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Robson IV 4 0
Juninho Capixaba 4 0
Фелипе 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Jose Welison 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Fernando Miguel 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 4 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Вера Фаусто 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Рамиро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
33%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
14%
4
16%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
7
33%
6
27%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
8
38%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0
Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 23 14 7 2 38 - 15 49
2. Флуминенсе 23 12 5 6 37 - 27 41
3. Фламенго 23 12 4 7 38 - 20 40
4. Атлетико Паранаэнсе 1:0 23 12 4 7 29 - 27 40
5. Коринтианс 0:0 23 11 7 5 26 - 21 40
6. Интернасьонал Порту Алегре 22 9 9 4 33 - 23 36
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Ред Булл Брагантино 0:0 23 8 7 8 32 - 28 31
9. Америка Минейро 0:1 23 9 3 11 18 - 24 30
10. Сантос 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Гойяс 23 7 8 8 24 - 29 29
12. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Сеара 0:0 23 5 11 7 22 - 23 26
15. Форталеза 0:0 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Атлетико Гойяненсе 1:0 23 6 6 11 22 - 33 24
17. Куяба 0:1 23 6 5 12 15 - 23 23
18. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
19. Коритиба Парана 23 6 4 13 25 - 39 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 0:0 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 11 7 3 1 17 - 8 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
7. Ред Булл Брагантино 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
8. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Америка Минейро 0:1 11 6 2 3 13 - 10 20
10. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
11. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
12. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Атлетико Гойяненсе 1:0 12 5 2 5 13 - 11 17
15. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
16. Куяба 0:1 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Форталеза 0:0 12 2 7 3 7 - 6 13
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
19. Сеара 0:0 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
3. Атлетико Паранаэнсе 1:0 12 5 1 6 12 - 19 16
4. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
5. Коринтианс 0:0 12 4 4 4 12 - 17 16
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Фламенго 12 4 3 5 13 - 15 15
8. Сеара 0:0 12 3 6 3 11 - 10 15
9. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
10. Форталеза 0:0 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
13. Америка Минейро 0:1 12 3 1 8 5 - 14 10
14. Ред Булл Брагантино 0:0 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
16. Куяба 0:1 12 3 0 9 7 - 16 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 1:0 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Жулиано де Паула получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Рамиро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Саша Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Коринтианс
4.80
3.28
4.70
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