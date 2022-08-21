0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
17'
22'
24'
4
Тити
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
14
Ronald
11
Romarinho3
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
21
Витал
Матеус
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
11 Romarinho3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Habraao
-
2 Tinga I
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
38 Leo Natel
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Форталеза
Коринтианс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|4
|0.17
|Moises Vieira
|4
|0.17
|Picachu
|4 (1)
|0.17
|Romarinho3
|2
|0.09
|Эркулес
|2
|0.09
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.26
|Мантуан Густаво
|3
|0.13
|Adson
|3
|0.13
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.13
|Gustavo Mosquito
|2
|0.09
|Рауль Гонсалес
|2
|0.09
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|Jo Alves II
|1
|0.04
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Robson IV
|4
|0
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Fernando Miguel
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|4
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
33%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Забито
22
25
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
14%
4
16%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
7
33%
6
27%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
8
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0
Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|23
|14
|7
|2
|38 - 15
|49
|2.
|Флуминенсе
|23
|12
|5
|6
|37 - 27
|41
|3.
|Фламенго
|23
|12
|4
|7
|38 - 20
|40
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|23
|12
|4
|7
|29 - 27
|40
|5.
|Коринтианс
|0:0
|23
|11
|7
|5
|26 - 21
|40
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|9
|9
|4
|33 - 23
|36
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|23
|8
|7
|8
|32 - 28
|31
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|23
|9
|3
|11
|18 - 24
|30
|10.
|Сантос
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Гойяс
|23
|7
|8
|8
|24 - 29
|29
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Сеара
|0:0
|23
|5
|11
|7
|22 - 23
|26
|15.
|Форталеза
|0:0
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|23
|6
|6
|11
|22 - 33
|24
|17.
|Куяба
|0:1
|23
|6
|5
|12
|15 - 23
|23
|18.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|19.
|Коритиба Парана
|23
|6
|4
|13
|25 - 39
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|0:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|7.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|8.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Америка Минейро
|0:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|10.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|11.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|15.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|16.
|Куяба
|0:1
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Форталеза
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 6
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|19.
|Сеара
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|4.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|5.
|Коринтианс
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|8.
|Сеара
|0:0
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|10.
|Форталеза
|0:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|12
|3
|1
|8
|5 - 14
|10
|14.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Куяба
|0:1
|12
|3
|0
|9
|7 - 16
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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