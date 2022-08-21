2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолПитта Исидро
34' Желтая карточкаНазарио Бруно
1:1
61' ГолСантос Жуниор
2:1
65' ГолПитта Исидро
68' Желтая карточкаAdryelson
2:2
72' ГолГабриэл
86' Желтая карточкаКуэста Виктор
88' Желтая карточкаCapixaba1
90'+6
Ход матча
9'
1:0
34'
61'
1:1
65'
2:1
68'
84'
86'
88'
1
Pegorari
44
Ногейра
20
Moraes
17
Elton
I
19
Перес
Фелипе
80
Питта
Исидро
34
Adryelson
6
Че
Че
47
Жефферсон
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Перес ФелипеПолузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
31 Cesar Ribela
-
-
34 Vitor Mendes
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5
-
23 Romildo
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Жувентуде
Ботафого Рибейрао
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.17
|Oscar Ruiz
|3
|0.13
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.09
|Алвес Родриго
|1
|0.04
|Энрике Пауло
|1
|0.04
|Moraes
|1
|0.04
|Jadson III
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Vitor Mendes
|1
|0.04
|Vitor Gabriel1
|1
|0.04
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Перес Фелипе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.3
|Куэста Виктор
|2
|0.09
|Vinicius5
|2
|0.09
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.09
|Daniel Borges
|1
|0.04
|Жефферсон
|1
|0.04
|Угу Мигель
|1
|0.04
|Сантос Жуниор
|1
|0.04
|Виктор Жоао II
|1
|0.04
|Габриэл III
|1
|0.04
|Kayque
|1
|0.04
|Каррейро Патрик
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|6
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Назарио Бруно
|2
|0
|Elton I
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Moraes
|1
|0
|Перес Фелипе
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|8
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|4
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
1
9%
1-15
6
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
29%
29%
5
24%
61-75
4
24%
6
29%
76-90
Пропущено
38
29
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
6
16%
5
17%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
5
13%
3
10%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
10
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0
Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Флуминенсе
|23
|12
|5
|6
|37 - 27
|41
|3.
|Фламенго
|22
|12
|3
|7
|37 - 19
|39
|4.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|11
|4
|7
|28 - 27
|37
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|9
|9
|4
|33 - 23
|36
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Америка Минейро
|22
|9
|3
|10
|18 - 23
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|22
|8
|6
|8
|32 - 28
|30
|10.
|Сантос
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Гойяс
|23
|7
|8
|8
|24 - 29
|29
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Сеара
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|23
|6
|4
|13
|25 - 39
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|7.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|8.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Америка Минейро
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|10.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|11.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|4.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|14.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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