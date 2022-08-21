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Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
2:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
9' Гол
Питта Исидро
34' Желтая карточка
Назарио Бруно
1:1
61' Гол
Сантос Жуниор
2:1
65' Гол
Питта Исидро
68' Желтая карточка
Adryelson
2:2
72' Гол
Габриэл
86' Желтая карточка
Куэста Виктор
88' Желтая карточка
Capixaba1
90'+6
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
44
Ногейра
28
Миранда
Пауло
20
Moraes
17
Elton
I
22
Назарио
Бруно
33
Anderson
Leite
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
19
Перес
Фелипе
80
Питта
Исидро
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
33
Эдуардо
Карлос
II
6
Че
Че
29
Виктор
Жоао
II
18
Фернандес
Лукас
IV
37
Сантос
Жуниор
47
Жефферсон
Жувентуде
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Ботафого Рибейрао

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
К
2:1
К
1:1
СC
0:0
СC
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.17
Oscar Ruiz 3 0.13
Ricardo Bueno 2 (1) 0.09
Алвес Родриго 1 0.04
Энрике Пауло 1 0.04
Moraes 1 0.04
Jadson III 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Vitor Mendes 1 0.04
Vitor Gabriel1 1 0.04
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Перес Фелипе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.3
Куэста Виктор 2 0.09
Vinicius5 2 0.09
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.09
Daniel Borges 1 0.04
Жефферсон 1 0.04
Угу Мигель 1 0.04
Сантос Жуниор 1 0.04
Виктор Жоао II 1 0.04
Габриэл III 1 0.04
Kayque 1 0.04
Каррейро Патрик 1 0.04
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Capixaba1 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Назарио Бруно 2 0
Elton I 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Moraes 1 0
Перес Фелипе 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 8 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 4 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
1
9%
1-15
6
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
29%
29%
5
24%
61-75
4
24%
6
29%
76-90

Пропущено

38
29
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
6
16%
5
17%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
5
13%
3
10%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
10
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0
Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Флуминенсе 23 12 5 6 37 - 27 41
3. Фламенго 22 12 3 7 37 - 19 39
4. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
5. Атлетико Паранаэнсе 22 11 4 7 28 - 27 37
6. Интернасьонал Порту Алегре 22 9 9 4 33 - 23 36
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Америка Минейро 22 9 3 10 18 - 23 30
9. Ред Булл Брагантино 22 8 6 8 32 - 28 30
10. Сантос 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Гойяс 23 7 8 8 24 - 29 29
12. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Сеара 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 23 6 4 13 25 - 39 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
4. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
6. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
7. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
8. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
10. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
11. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
12. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
3. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
4. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
9. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
13. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
14. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
16. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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