  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
4:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
31' Гол
William Agada
2:0
40' Гол
Фонтас Андреу
3:0
42' Гол
Томми Эрик
57' Желтая карточка
Макгро Зак
4:0
75' Гол
William Agada
78' Желтая карточка
Свит Бен
86' Желтая карточка
Чара Диего
4:1
90' Гол
Бланко Себастьян
90'+5
1
Пульскемп
Джон
2
Свит
Бен
3
Фонтас
Андреу
5
Исима-Мирен
Николя
8
Зуси
Грэм
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
15
Эспиноза
Роджер
20
Саллой
Даниэль
23
William
Agada
7
Рассел
Джонни
31
Ивачич
Альяз
33
Мабьяла
Ларрис
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
13
Жупарич
Дарио
23
Чара
Йимми
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
11
Незгода
Ярослав
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Портленд Тимберс
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
7:2
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
3:0
М
1:0
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
ОК
1:3
М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 7 (2) 0.26
Саллой Даниэль 5 0.19
William Agada 5 0.19
Вальтер Реми 3 0.11
Эспиноза Роджер 2 0.07
Фонтас Андреу 2 0.07
Томми Эрик 2 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.33
Бланко Себастьян 6 (1) 0.22
Santiago Moreno 5 (2) 0.19
Туилома Билл 5 0.19
Чара Йимми 4 0.15
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.15
Паредес Кристиан 3 (1) 0.11
Лориа Марвин 2 0.07
Nathan Fogaca 2 0.07
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Свит Бен 3 0
Саллой Даниэль 1 1
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
William Agada 1 0
Kayden Pierre 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Асприлья Дайрон 7 0
Уильямсон Эрик 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Жупарич Дарио 4 0
Макгро Зак 3 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

16
30
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
3
19%
6
20%
16-30
3
19%
8
27%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
6
38%
9
30%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
7%
1
4%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
7
29%
29%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

33
13
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
7
21%
4
31%
46-60
8
24%
3
23%
61-75
8
24%
0
0%
76-90

Забито

30
44
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
2
7%
2
5%
1-15
5
17%
5
11%
16-30
9
30%
5
11%
31-45
6
20%
12
27%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
4
13%
12
27%
76-90

Пропущено

49
43
16 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
6
12%
11
26%
31-45
10
20%
6
14%
46-60
9
18%
7
16%
61-75
14
29%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 0:4 28 11 9 8 39 - 32 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Нэшвилл 4:0 27 9 9 9 38 - 36 36
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Портленд Тимберс 27 7 12 8 43 - 44 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:4 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 4:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 4:0 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:4 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Томми Эрик бьет в цель!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Фонтас Андреу бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - William Agada бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 4:1 Портленд Тимберс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     