Стадион: Children's Mercy Park
4:1
Конец матча
0'
1:0
31' ГолWilliam Agada
2:0
40' ГолФонтас Андреу
3:0
42' ГолТомми Эрик
57' Желтая карточкаМакгро Зак
4:0
75' ГолWilliam Agada
78' Желтая карточкаСвит Бен
86' Желтая карточкаЧара Диего
4:1
90' ГолБланко Себастьян
90'+5
Ход матча
31'
1:0
40'
2:0
42'
3:0
57'
75'
4:0
78'
86'
90'
2
Свит
Бен
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
31
Ивачич
Альяз
23
Чара
Йимми
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|7 (2)
|0.26
|Саллой Даниэль
|5
|0.19
|William Agada
|5
|0.19
|Вальтер Реми
|3
|0.11
|Эспиноза Роджер
|2
|0.07
|Фонтас Андреу
|2
|0.07
|Томми Эрик
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.33
|Бланко Себастьян
|6 (1)
|0.22
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.19
|Туилома Билл
|5
|0.19
|Чара Йимми
|4
|0.15
|Асприлья Дайрон
|4 (2)
|0.15
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.11
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Nathan Fogaca
|2
|0.07
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.04
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Свит Бен
|3
|0
|Саллой Даниэль
|1
|1
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Чара Диего
|8
|0
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Уильямсон Эрик
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Макгро Зак
|3
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
16
30
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
3
19%
6
20%
16-30
3
19%
8
27%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
6
38%
9
30%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
7%
1
4%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
7
29%
29%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
33
13
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
7
21%
4
31%
46-60
8
24%
3
23%
61-75
8
24%
0
0%
76-90
Забито
30
44
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
2
7%
2
5%
1-15
5
17%
5
11%
16-30
9
30%
5
11%
31-45
6
20%
12
27%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
4
13%
12
27%
76-90
Пропущено
49
43
16 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
6
12%
11
26%
31-45
10
20%
6
14%
46-60
9
18%
7
16%
61-75
14
29%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|0:4
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Нэшвилл
|4:0
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|27
|7
|12
|8
|43 - 44
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:4
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|4:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|4:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:4
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию