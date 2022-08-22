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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:0
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
59' Гол в свои ворота
Юханссон Карл
72' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
75' Желтая карточка
Яллоу Александр
90'+4

Ход матча

59'
Юханссон Карл
1:0
69'
 
Норлин Густаф
Марковик Эман
69'
 
Эрикссон Себастьян
Айеш Хосам
69'
Сахпекидис Филип
Скрабб Симон
 
72'
 
Эрикссон Себастьян
75'
 
Яллоу Александр
79'
Papa Diouf1
Шамун Ноа
 
90'
Isak Bjerkebo
Линдаль Аксель
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
17
Густафссон
Карл
39
Саетра
Ларс
2
Линдаль
Аксель
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
11
Скрабб
Симон
12
Нанаси
Себастьян
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
23
Якоб
Кевин
8
Айеш
Хосам
9
Берг
Маркус
6
Марковик
Эман
Кальмар
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Гётеборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

36 матчей

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

А
1:2
А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.26
Саетра Ларс 3 0.16
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.11
Шамун Ноа 2 0.11
Скрабб Симон 1 0.05
Янссон Исак 1 0.05
Ромариньо Перейра 1 0.05
Сахпекидис Филип 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Густафссон Карл 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 9 0.47
Якоб Кевин 4 0.21
Норлин Густаф 3 0.16
Терн Симон 2 0.11
Айеш Хосам 2 0.11
Вильхельмссон Оскар 2 0.11
Яллоу Александр 1 0.05
Hussein Carneil 1 0.05
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Johan Bangsbo 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Юханссон Карл II 4 0
Берг Маркус 3 0
Вендт Оскар 3 0
Айеш Хосам 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хан Уорнер 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
33%
5
42%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
32%
9
36%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
25%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0
АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 19 12 5 2 44 - 25 41
2. Хаммарбю 19 12 3 4 40 - 14 39
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Кальмар 19 9 3 7 22 - 17 30
7. Гётеборг 19 9 3 7 24 - 17 30
8. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
9. Сириус 19 7 4 8 20 - 26 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 19 3 3 13 15 - 40 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
4. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
5. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
6. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • 69'
    Марковик Эман уходит с поля. Gustaf Norlin выходит вместо него
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Юханссон Карл II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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