Стадион: Guldfaageln Arena
0'
1:0
59' Гол в свои воротаЮханссон Карл
72' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
75' Желтая карточкаЯллоу Александр
90'+4
Ход матча
59'
1:0
75'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
11
Скрабб
Симон
17
Вендт
Оскар
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Adnan KojicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Papa Diouf1
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Saidu Salisu
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Кальмар
Гётеборг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
36 матчей
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.26
|Саетра Ларс
|3
|0.16
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.11
|Шамун Ноа
|2
|0.11
|Скрабб Симон
|1
|0.05
|Янссон Исак
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|1
|0.05
|Сахпекидис Филип
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Густафссон Карл
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|9
|0.47
|Якоб Кевин
|4
|0.21
|Норлин Густаф
|3
|0.16
|Терн Симон
|2
|0.11
|Айеш Хосам
|2
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.11
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Hussein Carneil
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Johan Bangsbo
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Скрабб Симон
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Юханссон Карл II
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вендт Оскар
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
33%
5
42%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
32%
9
36%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
25%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0
АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|19
|12
|5
|2
|44 - 25
|41
|2.
|Хаммарбю
|19
|12
|3
|4
|40 - 14
|39
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|19
|10
|5
|4
|30 - 24
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Кальмар
|19
|9
|3
|7
|22 - 17
|30
|7.
|Гётеборг
|19
|9
|3
|7
|24 - 17
|30
|8.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|9.
|Сириус
|19
|7
|4
|8
|20 - 26
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|19
|3
|5
|11
|14 - 29
|14
|15.
|Дегерфорс
|19
|3
|3
|13
|15 - 40
|12
|16.
|Сундсвалль
|19
|3
|1
|15
|18 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|4.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|5.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|6.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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