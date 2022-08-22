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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Оденсе
 
Позже
Хорсенс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Хорсенс
3.40
3.35
3.08
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
19
Трандарсон
Арон-Элис
6
Тверсков
Йеппе
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
15
Фенгер
Макс
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
4
Киилерик
Мальте
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
8
Джанус
Драчманн
11
Сигурдарсон
Арон
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
Оденсе
4-2-3-1
Хорсенс
5-3-2

История личных встреч

Оденсе
Хорсенс

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:3
СБЗВ
4:0
СБЗВ
1:1
СД
0:0
СД
1:0
ТМС
1:2
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
3:1
ТМК
3:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:0
К
2:4
СД
2:2
ММ(
1:4
С
0:1
СЛ
0:1
СЛ
4:3
СЛ
3:3
СЛ
2:1
СЛ
1:0
ТМС
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 1 0.2
Charly Horneman 1 0.2
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.2
Эстрём Робин 1 0.2
Свеннсен Сандер 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.4
Anders Jacobsen II 1 0.2
Йенсен Магнус 1 0.2
Сигурдарсон Арон 1 (1) 0.2
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjoern Paulsen 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Микельсон Николас 1 0
Charly Horneman 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 6 1 2 3 5 - 9 5
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
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Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Хорсенс
3.40
3.35
3.08
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