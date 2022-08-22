Стадион: Теле2 Арена
0'
1:0
2' ГолДжазе Моханад
2:0
26' ГолБесара Нахир
2:1
42' ГолМёрфельт Альбин
52' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
64' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
3:1
65' ГолБериша Ветон
66' Желтая карточкаВукоевич Диян
73' Желтая карточкаГранат Густав
4:1
76' ГолБериша Ветон
5:1
88' ГолСаиди Абдельрахман
90'+5
Ход матча
2'
1:0
26'
2:0
42'
52'
64'
65'
3:1
66'
73'
76'
4:1
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Фараж
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Хаммарбю
Дегерфорс
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|8 (1)
|0.42
|Людвигсон Густав
|8
|0.42
|Сведберг Виллиот
|5
|0.26
|Бериша Ветон
|3
|0.16
|Джазе Моханад
|2
|0.11
|Боянич Дарьян
|2
|0.11
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.11
|Травалли Бубакарр
|2
|0.11
|Куртулус Эдвин
|2
|0.11
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Лахдо Майкель
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|8
|0.42
|Diego Campos2
|3
|0.16
|Вукоевич Диян
|2
|0.11
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Джурджич Никола
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|4
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Diego Campos2
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|1
|Карлен Адам
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
5
24%
4
67%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
5
56%
7
37%
76-90
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
8%
2
29%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
7
41%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
34
13
16 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
3
9%
2
15%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
3
9%
1
8%
46-60
7
21%
4
31%
61-75
8
24%
6
46%
76-90
Пропущено
14
36
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 18
2
14%
10
28%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
8
22%
31-45
2
14%
3
8%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
5
36%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3
Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1
Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|19
|12
|5
|2
|44 - 25
|41
|2.
|Хаммарбю
|19
|12
|3
|4
|40 - 14
|39
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|19
|10
|5
|4
|30 - 24
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Кальмар
|19
|9
|3
|7
|22 - 17
|30
|7.
|Гётеборг
|19
|9
|3
|7
|24 - 17
|30
|8.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|9.
|Сириус
|19
|7
|4
|8
|20 - 26
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|19
|3
|5
|11
|14 - 29
|14
|15.
|Дегерфорс
|19
|3
|3
|13
|15 - 40
|12
|16.
|Сундсвалль
|19
|3
|1
|15
|18 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|4.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|5.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|6.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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