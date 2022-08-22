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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хаммарбю
5:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
2' Гол
Джазе Моханад
2:0
26' Гол
Бесара Нахир
2:1
42' Гол
Мёрфельт Альбин
52' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
64' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
3:1
65' Гол
Бериша Ветон
66' Желтая карточка
Вукоевич Диян
73' Желтая карточка
Гранат Густав
4:1
76' Гол
Бериша Ветон
5:1
88' Гол
Саиди Абдельрахман
90'+5
25
Блажевич
Давор
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
9
Бериша
Ветон
11
Травалли
Бубакарр
1
Уайтмэн
Элфи
20
Elyas
Bouzaiene
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
18
Мёрфельт
Альбин
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
Хаммарбю
4-3-3
Дегерфорс
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Дегерфорс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:1
А
1:4
А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 8 (1) 0.42
Людвигсон Густав 8 0.42
Сведберг Виллиот 5 0.26
Бериша Ветон 3 0.16
Джазе Моханад 2 0.11
Боянич Дарьян 2 0.11
Сельмани Астрит 2 (1) 0.11
Травалли Бубакарр 2 0.11
Куртулус Эдвин 2 0.11
Bjoern Paulsen 1 0.05
Лахдо Майкель 1 0.05
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 8 0.42
Diego Campos2 3 0.16
Вукоевич Диян 2 0.11
Эрквист Расмус 1 0.05
Джурджич Никола 1 0.05
Мёрфельт Альбин 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 5 0
Джазе Моханад 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Андерсен Йеппе 3 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Бесара Нахир 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Alper Demirol 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 4 1
Гравиус Христос 4 0
Diego Campos2 4 0
Ольссон Себастьян II 2 1
Карлен Адам 3 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Гранат Густав 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Салмон Джастин 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
6
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
5
24%
4
67%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
5
56%
7
37%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
8%
2
29%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
7
41%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

34
13
16 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
3
9%
2
15%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
3
9%
1
8%
46-60
7
21%
4
31%
61-75
8
24%
6
46%
76-90

Пропущено

14
36
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 18
2
14%
10
28%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
8
22%
31-45
2
14%
3
8%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
5
36%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3
Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1
Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 19 12 5 2 44 - 25 41
2. Хаммарбю 19 12 3 4 40 - 14 39
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Кальмар 19 9 3 7 22 - 17 30
7. Гётеборг 19 9 3 7 24 - 17 30
8. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
9. Сириус 19 7 4 8 20 - 26 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 19 3 3 13 15 - 40 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
4. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
5. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
6. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Albin Moerfelt бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Джазе Моханад бьет в цель!
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