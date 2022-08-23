0'
0:1
13' ГолJaheem Burke
43' Желтая карточкаБерггрен Густав
1:1
45' ГолХаглинд-Сангре Маркус
2:1
48' ПенальтиАзулай Джонатан
3:1
49' ГолДальквист Исак
Ход матча
13'
0:1
43'
45'
48'
2:1
49'
3:1
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Jaheem BurkeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Эргрюте
Норрбю
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.4
|Абрахам Саргон
|4
|0.2
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0.1
|Люндберг Виктор
|2
|0.1
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.1
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|Раскай Анель
|1
|0.05
|Акерманн Кевин
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|7 (1)
|0.35
|Саволайнен Никлас
|5
|0.25
|Бекай Перпарим
|3
|0.15
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Jaheem Burke
|1
|0.05
|Олссон Макс
|1
|0.05
|Андерссон Мелвин
|1
|0.05
|Броман Густав
|1
|0.05
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Андреассон Антон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Бекай Перпарим
|2
|0
|Османагич Нино
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Кайтофт Антон
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
7
28%
8
38%
76-90
Пропущено
31
28
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
1
4%
1-15
3
10%
8
29%
16-30
6
19%
5
18%
31-45
9
29%
29%
5
18%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
3
10%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1
Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3
Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|20
|14
|3
|3
|47 - 18
|45
|2.
|Броммапойкарна
|20
|11
|5
|4
|43 - 29
|38
|3.
|Эстер
|20
|9
|7
|4
|34 - 23
|34
|4.
|Браге
|20
|9
|7
|4
|34 - 22
|34
|5.
|Треллеборг
|20
|9
|6
|5
|35 - 33
|33
|6.
|Сковде АИК
|1:0
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|9.
|Эребру
|0:1
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|10.
|Ландскруна
|20
|5
|8
|7
|25 - 32
|23
|11.
|Эргрюте
|3:1
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|12.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|13.
|Норрбю
|1:3
|20
|5
|5
|10
|21 - 32
|20
|14.
|Вестерос
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Далкурд
|20
|5
|3
|12
|19 - 35
|18
|16.
|Эстерсунд
|20
|3
|6
|11
|19 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|0:1
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|1:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Ландскруна
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Норрбю
|1:3
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Эргрюте
|3:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Эргрюте
|3:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|1:3
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан