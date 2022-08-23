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Швеция: Суперэттан

2022
Эргрюте
5:1
Конец матча
Норрбю
0'
0:1
13' Гол
Jaheem Burke
43' Желтая карточка
Берггрен Густав
1:1
45' Гол
Хаглинд-Сангре Маркус
2:1
48' Пенальти
Азулай Джонатан
3:1
49' Гол
Дальквист Исак
63' Желтая карточка
Берг Виктор
4:1
65' Гол в свои ворота
Рейнхольдссон Андре
5:1
76' Гол
Полсон Дэниел
90' Желтая карточка
Сьогрелл Херман
90'+4
13
Уоллиндер
Робин
5
Ланс
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
15
Дальквист
Исак
2
Брорссон
Арвид
21
Раскай
Анель
10
Акерманн
Кевин
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
15
Османагич
Нино
22
Берггрен
Густав
21
Веде
Антон
8
Саволайнен
Никлас
24
Jaheem
Burke
9
Рейнхольдссон
Андре
Эргрюте
4-3-1-2
Норрбю
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Норрбю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
4:4
С
1:1
К
2:0
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
5:1
ПД
6:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.4
Абрахам Саргон 4 0.2
Полсон Дэниел 2 0.1
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0.1
Люндберг Виктор 2 0.1
Хольмстрём Александр Аль 2 0.1
Дальквист Исак 2 0.1
Азулай Джонатан 2 (2) 0.1
Андреассон Антон 1 0.05
Беркрот Никлас 1 0.05
Акерманн Кевин 1 0.05
Раскай Анель 1 0.05
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 7 (1) 0.35
Саволайнен Никлас 5 0.25
Бекай Перпарим 3 0.15
Лундгрен Фредрик 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Jaheem Burke 1 0.05
Олссон Макс 1 0.05
Андерссон Мелвин 1 0.05
Броман Густав 1 0.05
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Андреассон Антон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Дальквист Исак 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Olle Johansson 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Бекай Перпарим 2 0
Османагич Нино 2 0
Берггрен Густав 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Кайтофт Антон 1 0
Max Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
31%
5
42%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
25%
5
23%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

29
23
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
10%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
7
24%
3
13%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
8
28%
8
35%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
6
18%
1
3%
1-15
3
9%
8
25%
16-30
6
18%
6
19%
31-45
9
27%
7
22%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
3
9%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1
Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3
Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 20 14 3 3 47 - 18 45
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Эстер 20 9 7 4 34 - 23 34
4. Браге 20 9 7 4 34 - 22 34
5. Треллеборг 20 9 6 5 35 - 33 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
9. Эребру 20 7 3 10 20 - 25 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Эргрюте 20 5 8 7 30 - 32 23
12. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
13. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
14. Вестерос 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Далкурд 20 5 3 12 19 - 35 18
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Хаглинд-Сангре Маркус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Gustav Berggren получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Jaheem Burke бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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