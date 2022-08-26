Стадион: Лахден
0'
3' Желтая карточкаБалисо Янга
14' Желтая карточкаОвоери Джон
32' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
0:1
57' ГолГранлунд Альбин
60' Желтая карточкаКабаши Ариан
88' Желтая карточкаЛахти Тими
0:2
90' ГолОлавале Мухамед
90'+5
Ход матча
3'
14'
32'
57'
60'
88'
90'
0:2
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
17
Сид
Робин
16
Балисо
Янга
19
Овоери
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Лахти
Мариехамн
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
42 матча
40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.2%
23.8%
31%
19 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.15
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.15
|Чарльз Джеффри
|3
|0.15
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.15
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Хертси Лооренц
|1
|0.05
|Клинга Матти
|1
|0.05
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Berat Koese
|1
|0.05
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|5 (1)
|0.25
|De
|5
|0.25
|Joakim Latonen
|2
|0.1
|Хамбо Вахид
|2
|0.1
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.05
|Сумусало Микко
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Олавале Мухамед
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|1
|0.05
|Менса Баба
|1
|0.05
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Нгамба Альваро
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|10
|0
|Вирта Эмели
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Мемола Хюсен
|6
|0
|Пирттийоки Юхо
|2
|1
|Чарльз Джеффри
|2
|1
|Адеми Альбион
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Martinos Christofi
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Регеро Антонио
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниссинен Йири
|7
|0
|De
|5
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|6
|0
|Балисо Янга
|6
|0
|Овоери Джон
|4
|1
|Лахти Тими
|5
|0
|Абубакари Мохаммед
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Менса Баба
|3
|0
|Райтанен Патрик
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
7
41%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
25
13
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
2
8%
5
38%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
9
50%
6
29%
76-90
Пропущено
43
30
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
7
16%
5
17%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
5
12%
8
27%
31-45
7
16%
2
7%
46-60
10
23%
4
13%
61-75
9
21%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3
Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3
Мариехамн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0
Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|2.
|Хонка
|19
|12
|4
|3
|41 - 15
|40
|3.
|КуПС
|19
|12
|4
|3
|33 - 15
|40
|4.
|Оулу
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|Хака
|19
|8
|4
|7
|30 - 35
|28
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|7.
|Интер Турку
|19
|7
|4
|8
|32 - 24
|25
|8.
|Ильвес
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|11.
|Лахти
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|12.
|ХИФК
|19
|1
|5
|13
|12 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|9
|7
|2
|0
|26 - 6
|23
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Ильвес
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|6.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|7.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|8.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|9.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|11.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|12.
|ХИФК
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров