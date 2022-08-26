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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Лахти
0:2
Конец матча
Мариехамн
0'
3' Желтая карточка
Балисо Янга
14' Желтая карточка
Овоери Джон
32' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
0:1
57' Гол
Гранлунд Альбин
60' Желтая карточка
Кабаши Ариан
88' Желтая карточка
Лахти Тими
0:2
90' Гол
Олавале Мухамед
90'+5
25
Регеро
Антонио
4
Ярвенпяя
Ласси
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
26
Мемола
Хюсен
88
Босанчич
Неманья
70
Эмсис
Эдуард
20
Хейнонен
Артту
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
17
Сид
Робин
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
19
Овоери
Джон
18
Олавале
Мухамед
Лахти
Мариехамн

История личных встреч

Лахти
Мариехамн

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

42 матча

40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.2%
23.8%
31%
19 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.15
Пеннинкангас Теему 3 0.15
Чарльз Джеффри 3 0.15
Канджи Макумба 3 (2) 0.15
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Хертси Лооренц 1 0.05
Клинга Матти 1 0.05
Пирттийоки Юхо 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Berat Koese 1 0.05
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 5 (1) 0.25
De 5 0.25
Joakim Latonen 2 0.1
Хамбо Вахид 2 0.1
Абубакари Мохаммед 1 0.05
Сумусало Микко 1 0.05
Сид Робин 1 0.05
Олавале Мухамед 1 0.05
Гранлунд Альбин 1 0.05
Менса Баба 1 0.05
Тамминен Ээро 1 0.05
Ниссинен Йири 0 0
Нгамба Альваро 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 10 0
Вирта Эмели 7 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Мемола Хюсен 6 0
Пирттийоки Юхо 2 1
Чарльз Джеффри 2 1
Адеми Альбион 3 0
Энрике Алан 1 1
Martinos Christofi 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Регеро Антонио 1 0
Саланович Деннис 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниссинен Йири 7 0
De 5 1
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Балисо Янга 6 0
Овоери Джон 4 1
Лахти Тими 5 0
Абубакари Мохаммед 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Менса Баба 3 0
Райтанен Патрик 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
7
41%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

25
13
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
2
8%
5
38%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
9
50%
6
29%
76-90

Пропущено

43
30
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
7
16%
5
17%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
5
12%
8
27%
31-45
7
16%
2
7%
46-60
10
23%
4
13%
61-75
9
21%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3
Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3
Мариехамн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0
Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
2. Хонка 19 12 4 3 41 - 15 40
3. КуПС 19 12 4 3 33 - 15 40
4. Оулу 19 8 4 7 28 - 29 28
5. Хака 19 8 4 7 30 - 35 28
6. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
7. Интер Турку 19 7 4 8 32 - 24 25
8. Ильвес 19 6 5 8 28 - 32 23
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 20 5 6 9 21 - 30 21
11. Лахти 20 4 5 11 19 - 42 17
12. ХИФК 19 1 5 13 12 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 9 7 2 0 26 - 6 23
3. Хака 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
8. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
9. Ильвес 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Ильвес 10 2 5 3 16 - 16 11
6. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
7. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
8. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
9. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
11. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
12. ХИФК 9 1 4 4 9 - 17 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Эмсис Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Овоери Джон получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      3'
      Балисо Янга получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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