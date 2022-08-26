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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Далкурд
0:0
Перерыв
Браге
0'

Ход матча

11'
Suleman Zurmati
Haron Zubair
 
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Браге
3.11
3.60
3.55
Все Коэффициенты
1
Jon
Viscosi
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
2
Мохамад
Аббас
32
Stefan
Wolf2
10
Haron
Zubair
5
Амин
Реван
8
Hady
Saleh
Karim
27
Арин
Франк
12
Kerfala
Cissoko
7
Базе
Марван
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
8
Хеллберг
Сет
14
Jacob
Stensson
12
Johan
Arvidsson
10
Сёдерберг
Никлас
7
Перссон
Хоаким
Далкурд
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Далкурд
Браге

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
ПД
1:4
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.24
Arash Motaraghebjafarpour 2 0.1
Stefan Wolf2 2 0.1
Ezequiel Montagna 2 0.1
Арин Франк 1 0.05
Рахмани Бахтияр 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Pashang Abdulla 1 0.05
Suleman Zurmati 1 0.05
Лагерфельдт Лукас 1 0.05
Rassa Rahmani 1 (1) 0.05
Andreas Katsantonis 0 0
Alex Simovski 0 0
Fabio Dixon 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 8 0.38
Перссон Хоаким 6 0.29
Карлберг Дуглас 4 0.19
Johan Arvidsson 4 0.19
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.14
Тамими Джонатан 2 0.1
Christopher Redenstrand 2 0.1
Зеттерстрём Александр 2 0.1
Хеллберг Сет 1 0.05
Лундин Антон 1 0.05
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Alex Simovski 4 0
Stefan Wolf2 4 0
Rassa Rahmani 4 0
Костонс Кун 2 1
Fabio Dixon 2 1
Ezequiel Montagna 3 0
Арин Франк 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Andreas Katsantonis 2 0
Arash Motaraghebjafarpour 2 0
Лагерфельдт Лукас 2 0
Jon Viscosi 1 0
Аллен Бобби 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Rodin Deprem 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Umit Aras 1 0
Hady Saleh Karim 1 0
Haron Zubair 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 1
Хеллберг Сет 6 0
Карлберг Дуглас 4 0
Редин Понтус 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Лундин Антон 2 0
Тамими Джонатан 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
7
41%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
6
55%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Забито

21
34
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
3
14%
6
18%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
6
29%
7
21%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
5
24%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

33
22
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
7
21%
3
14%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
6
18%
9
41%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Далкурд 4:2 Далкурд - Эргрюте 1:2 Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0
Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 20 14 3 3 47 - 18 45
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Браге 0:0 21 9 8 4 34 - 22 35
4. Эстер 20 9 7 4 34 - 23 34
5. Треллеборг 20 9 6 5 35 - 33 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
9. Эребру 20 7 3 10 20 - 25 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Эргрюте 20 5 8 7 30 - 32 23
12. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
13. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
14. Вестерос 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Далкурд 0:0 21 5 4 12 19 - 35 19
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 0:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Далкурд 0:0 11 4 1 6 12 - 15 13
10. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
12. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 0:0 10 4 5 1 17 - 11 17
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 0:0 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 11'
    Haron Zubair уходит с поля. Suleman Zurmati выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Браге
3.11
3.60
3.55
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Где смотреть матч Далкурд 0:0 Браге онлайн

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