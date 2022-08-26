0'
0:1
50' ГолХеллберг Сет
52' Желтая карточкаJacob Stensson
1:1
69' ГолRodin Deprem
84' Красная карточкаHaron Zubair
88' Желтая карточкаUmit Aras
90' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
90' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
1:2
90' ГолМахолли Шкодран
90' Вторая желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
91' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
90'+9
Ход матча
50'
0:1
52'
56'
69'
84'
88'
90'
90'
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
10
Haron
Zubair
27
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Fabio DixonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Защитник
-
10 Haron ZubairПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Арин ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Далкурд
Браге
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.24
|Arash Motaraghebjafarpour
|2
|0.1
|Stefan Wolf2
|2
|0.1
|Ezequiel Montagna
|2
|0.1
|Арин Франк
|1
|0.05
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.05
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.05
|Костонс Кун
|1
|0.05
|Pashang Abdulla
|1
|0.05
|Rodin Deprem
|1
|0.05
|Suleman Zurmati
|1
|0.05
|Rassa Rahmani
|1 (1)
|0.05
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Alex Simovski
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|8
|0.38
|Перссон Хоаким
|6
|0.29
|Карлберг Дуглас
|4
|0.19
|Johan Arvidsson
|4
|0.19
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.14
|Тамими Джонатан
|2
|0.1
|Christopher Redenstrand
|2
|0.1
|Хеллберг Сет
|2
|0.1
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.1
|Лундин Антон
|1
|0.05
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|3
|1
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Alex Simovski
|4
|0
|Stefan Wolf2
|4
|0
|Rassa Rahmani
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Fabio Dixon
|2
|1
|Ezequiel Montagna
|3
|0
|Арин Франк
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Haron Zubair
|1
|1
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|2
|0
|Umit Aras
|2
|0
|Jon Viscosi
|1
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Rodin Deprem
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Hady Saleh Karim
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Тамими Джонатан
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
8
42%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
24%
6
50%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Забито
22
36
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
3
14%
6
17%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
6
27%
7
19%
31-45
2
9%
9
25%
46-60
5
23%
2
6%
61-75
5
23%
11
31%
76-90
Пропущено
35
23
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
7
20%
3
13%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
7
20%
9
39%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
9
26%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Далкурд 4:2 Далкурд - Эргрюте 1:2 Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0
Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|20
|14
|3
|3
|47 - 18
|45
|2.
|Броммапойкарна
|20
|11
|5
|4
|43 - 29
|38
|3.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|4.
|Эстер
|20
|9
|7
|4
|34 - 23
|34
|5.
|Треллеборг
|20
|9
|6
|5
|35 - 33
|33
|6.
|Сковде АИК
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|9.
|Эребру
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|10.
|Ландскруна
|20
|5
|8
|7
|25 - 32
|23
|11.
|Эргрюте
|20
|5
|8
|7
|30 - 32
|23
|12.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|13.
|Норрбю
|20
|5
|5
|10
|21 - 34
|20
|14.
|Вестерос
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|20
|3
|6
|11
|19 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Ландскруна
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Эргрюте
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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