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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Хорсенс
0:1
Перерыв
Орхус

Ход матча

28'
0:1
Мортенсен Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Орхус
8.46
4.05
3.30
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
6
Опондо
Мозес
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Хеуген
Сигурд
9
Мортенсен
Патрик
Хорсенс
3-4-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Хорсенс
Орхус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
0:3
СДП
3:1
СДП
0:3
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
К
1:3
СД
1:5
СД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
СД
0:0
СД
2:0
СД
1:4
СД
3:1
СЛ
0:3
ТМС
1:2
ТМС
1:0
ТМС
0:0
СЛ
1:0
ТМС
1:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:2
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.29
Anders Jacobsen II 1 0.14
Йенсен Магнус 1 0.14
Сигурдарсон Арон 1 (1) 0.14
Тенгстедт Каспер 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.57
Биссек Янн-Аурель 2 0.29
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.14
Хеуген Сигурд 1 0.14
Андерсон Микаэль 1 0.14
Поульсен Николай 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0
Орхус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1:0 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 6 1 2 3 5 - 9 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Хорсенс 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1:0 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 0:1 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
10. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
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    • 40'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Крузе Давид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 38'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 37'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Хорсенс: 40%, Орхус: 60%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Томас Кристенсен наказан за толчок Геммер Йонас
    • 34'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 34'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 32'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 32'
      Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Хорсенс: 42%, Орхус: 58%.
    • 30'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает ударом с правой ноги!
    • 28'
      Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 26'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 25'
      Контроль мяча: Хорсенс: 35%, Орхус: 65%.
    • 25'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья свистит. Хеуген Сигурд атаковал сзади соперника. Это Киилерик Мальте заработал своей команде штрафной
    • 23'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      22'
      Мусонда Лубамба из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Хенриксен Тобиас.
    • 22'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Орхус: 61%.
    • 21'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      21'
      Хеуген Сигурд наказан за толчок Киилерик Мальте
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Хеуген Сигурд успешно блокирует удар.
    • Офсайд
      18'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 18'
      Хенриксен Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • 17'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Орхус начинает контратаку
    • 16'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Хорсенс: 48%, Орхус: 52%.
    • 15'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Джеймс Гомес успешно блокирует удар.
    • 15'
      Хеуген Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Опондо Мозес выиграл воздушное противоборство у Томас Кристенсен.
    • 14'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      12'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 12'
      Орхус контролирует мяч.
    • 12'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Хорсенс: 55%, Орхус: 45%.
    • 10'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Андерс К. Якобсен наказан за толчок Биссек Янн-Аурель
    • 9'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Опондо Мозес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Поульсен Николай из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Крузе Давид.
    • 6'
      Делач Матей из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 6'
      Контроль мяча: Хорсенс: 50%, Орхус: 50%.
    • 5'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Мортенсен Патрик.
    • 3'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Хансен Йеспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Хорсенс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хорсенс
    Ничья
    Орхус
    8.46
    4.05
    3.30
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