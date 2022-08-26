Стадион: Casa Arena Horsens
Ход матча
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Орхус
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
33 матча
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|2
|0.29
|Anders Jacobsen II
|1
|0.14
|Йенсен Магнус
|1
|0.14
|Сигурдарсон Арон
|1 (1)
|0.14
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|0.57
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.29
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.14
|Хеуген Сигурд
|1
|0.14
|Андерсон Микаэль
|1
|0.14
|Поульсен Николай
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0
Орхус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1:0
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Раннерс
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Виборг
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Хорсенс
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|10.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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