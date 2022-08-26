Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

35' Томас Кристенсен наказан за толчок Геммер Йонас

34' Удар от ворот произведет Хорсенс

34' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Орхус

32' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Орхус

32' Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

28' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает ударом с правой ноги!

28' Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

26' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хорсенс

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

22' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

17' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

15' Опондо Мозес выиграл воздушное противоборство у Томас Кристенсен.

14' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Опондо Мозес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Хорсенс

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хорсенс начинает с центра поля