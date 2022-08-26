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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 7071
Хорсенс
2:1
Конец матча
Орхус
0'
0:1
28' Гол
Мортенсен Патрик
47' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
1:1
59' Гол
Anders Jacobsen II
63' Желтая карточка
Поульсен Николай
2:1
80' Пенальти
Сигурдарсон Арон
90'+7

Ход матча

28'
0:1
Мортенсен Патрик
47'
 
Хенриксен Тобиас
59'
Anders Jacobsen II
(Крузе Давид)
1:1
63'
 
Поульсен Николай
66'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
66'
 
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
66'
 
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
74'
Джанус Драчманн
Геммер Йонас
 
74'
Людвиг Александр
Гомес Джеймс
 
78'
Samson Iyede
Опондо Мозес
 
80'
Сигурдарсон Арон
2:1
85'
 
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас
85'
 
Курминовски Давид
Кристенсен Томас
87'
Лассен Миккель
Мусонда Лубамба
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
6
Опондо
Мозес
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Хеуген
Сигурд
9
Мортенсен
Патрик
Хорсенс
3-4-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Хорсенс
Орхус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
0:3
СДП
3:1
СДП
0:3
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
К
1:3
СД
1:5
СД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
СД
0:0
СД
2:0
СД
1:4
СД
3:1
СЛ
0:3
ТМС
1:2
ТМС
1:0
ТМС
0:0
СЛ
1:0
ТМС
1:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:2
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.29
Anders Jacobsen II 2 0.29
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.29
Йенсен Магнус 1 0.14
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.57
Биссек Янн-Аурель 2 0.29
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.14
Хеуген Сигурд 1 0.14
Андерсон Микаэль 1 0.14
Поульсен Николай 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Поульсен Николай 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0
Орхус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
7. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 6 1 2 3 5 - 9 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
10. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 97'
    Контроль мяча: Хорсенс: 41%, Орхус: 59%.
  • 96'
    Д'Альберто Антони из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 96'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Хорсенс: 47%, Орхус: 53%.
    • Фол, нарушение
      46'
      Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Андерсон Микаэль.
    • Угловой
      45'
      Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      43'
      Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Биссек Янн-Аурель успешно блокирует удар.
    • 43'
      Крузе Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Хорсенс: 40%, Орхус: 60%.
    • 40'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Крузе Давид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 38'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 37'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Хорсенс: 40%, Орхус: 60%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Томас Кристенсен наказан за толчок Геммер Йонас
    • 34'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 34'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 32'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 32'
      Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Хорсенс: 42%, Орхус: 58%.
    • 30'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает ударом с правой ноги!
    • 28'
      Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 26'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 25'
      Контроль мяча: Хорсенс: 35%, Орхус: 65%.
    • 25'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья свистит. Хеуген Сигурд атаковал сзади соперника. Это Киилерик Мальте заработал своей команде штрафной
    • 23'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      22'
      Мусонда Лубамба из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Хенриксен Тобиас.
    • 22'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Орхус: 61%.
    • 21'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      21'
      Хеуген Сигурд наказан за толчок Киилерик Мальте
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Хеуген Сигурд успешно блокирует удар.
    • 18'
      Хенриксен Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Офсайд
      18'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 17'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • 17'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Орхус начинает контратаку
    • 16'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Хорсенс: 48%, Орхус: 52%.
    • 15'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Джеймс Гомес успешно блокирует удар.
    • 15'
      Хеуген Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Опондо Мозес выиграл воздушное противоборство у Томас Кристенсен.
    • 14'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      12'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 12'
      Орхус контролирует мяч.
    • 12'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Хорсенс: 55%, Орхус: 45%.
    • 10'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Андерс К. Якобсен наказан за толчок Биссек Янн-Аурель
    • 9'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Опондо Мозес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Поульсен Николай из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Крузе Давид.
    • 6'
      Делач Матей из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 6'
      Контроль мяча: Хорсенс: 50%, Орхус: 50%.
    • 5'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Мортенсен Патрик.
    • 3'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Хансен Йеспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Хорсенс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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