Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хорсенс

89' Поульсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

89' Джанус Драчманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Хорсенс

87' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Томас Кристенсен уходит с поля и его заменяет Курминовски Давид

84' Удар от ворот произведет Хорсенс

83' Хенриксен Тобиас нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

83' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Г О О О О О Л - Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.

78' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Опондо Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Сегодняшная посещаемость составляет 7071 болельщиков

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Джеймс Гомес уходит с поля. Людвиг Александр выходит вместо него

73' Андерсон Микаэль из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Шанс! Йеле Дейн из команды Орхус пробил головой, но мимо

72' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

71' Джеймс Гомес возвращается на поле.

71' Удар от ворот произведет Орхус

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Джеймс Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Джеймс Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

68' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хеуген Сигурд уходит с поля. Йеле Дейн выходит вместо него

66' Джеймс Гомес наказан за толчок Линкс Гифт

64' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

62' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Хорсенс

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен забивает с правой ноги!

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Орхус

57' Томас Сантос из команды Хорсенс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Томас Кристенсен наказан за толчок Мусонда Лубамба

54' Удар от ворот произведет Хорсенс

54' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Хеуген Сигурд наказан за толчок Джеймс Гомес

52' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Геммер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Хенриксен Тобиас получил желтую карточку от судьи