Стадион: Гоффертштадион Зрители: 12500
1:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаСуслов Томаш
63' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
63' Желтая карточкаТаннан Уссама
0:1
75' ГолДуарте Ларос
1:1
88' ГолIbrahim Cissoko
90' Желтая карточкаТавшан Элаис
90'+5
Ход матча
58'
63'
75'
0:1
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
18
Дубвик
Исак
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Nils Rossen
-
29 Kas De Wit
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гронинген
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.33
|Таннан Уссама
|1
|0.33
|Брюин Джорди
|1
|0.33
|Тавшан Элаис
|1
|0.33
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.33
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маркеш Педру
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.5
|Ларсен Йорген
|1
|0.25
|Дуарте Ларос
|1
|0.25
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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