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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 12500
НЕК Неймеген
1:1
Конец матча
Гронинген
0'
58' Желтая карточка
Суслов Томаш
63' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
63' Желтая карточка
Таннан Уссама
0:1
75' Гол
Дуарте Ларос
1:1
88' Гол
Ibrahim Cissoko
90' Желтая карточка
Тавшан Элаис
90'+5

Ход матча

58'
 
Суслов Томаш
63'
 
Касанвирджо Нерайшо
63'
Таннан Уссама
 
67'
Маркеш Педру
Брюин Джорди
 
75'
0:1
Дуарте Ларос
79'
Ibrahim Cissoko
Пропер Дирк
 
88'
Ibrahim Cissoko
(Таннан Уссама)
1:1
90'
 
Постема Романо
Нгонж Сириль
90'
Тавшан Элаис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Дуэлунд
Миккель
14
Таннан
Уссама
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
12
Балкер
Радинио
5
Те
Вирик
Мик
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
11
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
НЕК Неймеген
4-1-4-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гронинген

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
4:3
К
1:2
Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуэлунд Миккель 1 0.33
Таннан Уссама 1 0.33
Брюин Джорди 1 0.33
Тавшан Элаис 1 0.33
Ibrahim Cissoko 1 0.33
Шоне Лассе 0 0
Маркеш Педру 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.5
Ларсен Йорген 1 0.25
Дуарте Ларос 1 0.25

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Суслов Томаш 1 0
Каллей Яхья 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
6. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
7. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12500 болельщиков
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 56%, Гронинген: 44%.
  • 95'
    НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    94'
    Дуарте Ларос из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 94'
    Ван Рой Барт из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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