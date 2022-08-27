2:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолМортенсен Николас
45' Желтая карточкаМортенсен Николас
1:1
51' ГолДзабич Робин
55' Желтая карточкаХейер Мелкер
2:1
72' ГолДзабич Робин
77' Желтая карточкаCamil Jebara
83' Желтая карточкаPhilip Andersson I
83' Желтая карточкаOusmane Diawara
83' Желтая карточкаТидеман Антон
83' Красная карточкаХёрберг Феликс
86' Желтая карточкаАмин Симон
90' Желтая карточкаОффия Генри
90'+10
Ход матча
17'
0:1
51'
1:1
55'
72'
2:1
77'
83'
83'
83'
86'
90'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Abel Ogwuche
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Ландскруна
Треллеборг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|5
|0.24
|Олссон Линус
|5
|0.24
|Перссон Эрик
|4
|0.19
|Эгнелль Адам
|4
|0.19
|Дзабич Робин
|2
|0.1
|Camil Jebara
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Viktor Ekblom
|1
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|9
|0.43
|Мортенсен Николас
|9
|0.43
|Амин Симон
|3
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.14
|Йенссон Исак
|3
|0.14
|Бркич Харис
|2
|0.1
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0.05
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Philip Andersson I
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Camil Jebara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|8
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|1
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
5
31%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
31%
6
32%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
6
50%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
11%
2
6%
1-15
5
19%
7
20%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
6
22%
11
31%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
3
11%
7
20%
76-90
Пропущено
30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
10%
6
18%
1-15
7
23%
1
3%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
12
40%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1
Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4
Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|4.
|Эстер
|0:0
|21
|9
|8
|4
|34 - 23
|35
|5.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|6.
|Сковде АИК
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Ландскруна
|21
|6
|8
|7
|27 - 33
|26
|9.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|10.
|Эргрюте
|0:0
|21
|5
|9
|7
|30 - 32
|24
|11.
|Эребру
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|12.
|Вестерос
|0:0
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|20
|5
|5
|10
|21 - 34
|20
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|3
|7
|11
|19 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|7.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Эстер
|0:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|9.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|10.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Вестерос
|0:0
|11
|2
|6
|3
|17 - 19
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|0:0
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Эргрюте
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|7.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|8.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 19
|7
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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