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Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
2:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
17' Гол
Мортенсен Николас
45' Желтая карточка
Мортенсен Николас
1:1
51' Гол
Дзабич Робин
55' Желтая карточка
Хейер Мелкер
2:1
72' Гол
Дзабич Робин
77' Желтая карточка
Camil Jebara
83' Желтая карточка
Philip Andersson I
83' Желтая карточка
Ousmane Diawara
83' Желтая карточка
Тидеман Антон
83' Красная карточка
Хёрберг Феликс
86' Желтая карточка
Амин Симон
90' Желтая карточка
Оффия Генри
90'+10
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
24
Линдман
Эмиль
15
Эгнелль
Адам
7
Ткач
Александр
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
25
Ларсен
Андреас
II
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Ландскруна
3-4-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Треллеборг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 5 0.24
Олссон Линус 5 0.24
Перссон Эрик 4 0.19
Эгнелль Адам 4 0.19
Дзабич Робин 2 0.1
Camil Jebara 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Хейер Мелкер 1 0.05
Viktor Ekblom 1 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Edvin Dahlqvist 0 0
Линнер Альбин 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 9 0.43
Мортенсен Николас 9 0.43
Амин Симон 3 0.14
Бьеркен Фритьоф 3 0.14
Йенссон Исак 3 0.14
Бркич Харис 2 0.1
Саид Мохаммед 1 0.05
Бедварссон Бедвар 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Халльберг Херман 1 0.05
Дхайни Мухаммед-Али 1 0.05
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейер Мелкер 5 1
Philip Andersson I 4 1
Оттоссон Филип 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Ousmane Diawara 4 0
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Camil Jebara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 8 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Бркич Харис 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Хёрберг Феликс 1 1
Бьеркен Фритьоф 2 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
31%
6
32%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
6
50%
76-90

Забито

27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
11%
2
6%
1-15
5
19%
7
20%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
6
22%
11
31%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
3
11%
7
20%
76-90

Пропущено

30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
10%
6
18%
1-15
7
23%
1
3%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
12
40%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1
Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4
Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
4. Эстер 0:0 21 9 8 4 34 - 23 35
5. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
9. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
10. Эргрюте 0:0 21 5 9 7 30 - 32 24
11. Эребру 20 7 3 10 20 - 25 24
12. Вестерос 0:0 21 4 9 8 28 - 36 21
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 0:0 21 3 7 11 19 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
7. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
8. Эстер 0:0 10 4 3 3 16 - 14 15
9. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
10. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Вестерос 0:0 11 2 6 3 17 - 19 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 0:0 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 0:0 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 0:0 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 0:0 11 3 4 4 13 - 17 13
7. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 0:0 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 0:0 12 1 4 7 8 - 19 7
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Camil Jebara уходит с поля. Viktor Wihlstrand выходит вместо него
  • 92'
    Оффия Генри уходит с поля. Abel Ogwuche выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    Оффия Генри получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ousmane Diawara уходит с поля. Йёнссон Эмиль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Амин Симон получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    УДАЛЕНИЕ! - Хёрберг Феликс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Мортенсен Николас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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