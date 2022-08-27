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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Ильвес
1:1
Перерыв
Хака

Ход матча

16'
Пеннанен Петтери
1:0
23'
1:1
Мастокангас Элиас
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Хака
3.55
3.55
2.84
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
55
Якубу
Наджиб
17
Манга
Таби
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
6
Арифи
Дони
8
Пеннанен
Петтери
10
Ларссон
Адам
11
Нгуекам
Ариэль
49
Отенг
Эрик
1
Хиландер
Мика
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
6
Atte
Sihvonen
27
Артур
Джуд
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
Ильвес
Хака

История личных встреч

Ильвес
Хака

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 8 0.4
Kai Meriluoto 7 0.35
Оллила Туомас 5 0.25
Нгуекам Ариэль 3 0.15
Ларссон Адам 2 0.1
Алмен Микаэль 1 0.05
Видьеског Аксель 1 0.05
Oiva Jukkola 1 0.05
Отенг Эрик 1 0.05
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 11 (2) 0.55
Stavros Zarokostas 6 0.3
Роджерсон Логан 4 0.2
Мастокангас Элиас 3 0.15
Лайне Янне-Пекка 2 0.1
Ойала Саломо 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Артур Джуд 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Малундама Хенри 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Катц Калле 4 0
Сийра Тууре 3 0
Миеттунен Тату 3 0
Арифи Дони 3 0
Мяенпя Аапо 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Zarokostas 5 0
Де Лукас Луии 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
44%
2
11%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

29
30
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
6
21%
3
10%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
8
28%
3
10%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Пропущено

31
35
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
10%
6
17%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
6
19%
9
26%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
12
39%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1
Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1
ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хонка 0:1 20 12 4 4 41 - 16 40
2. КуПС 19 12 4 3 33 - 15 40
3. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
4. Оулу 1:0 20 9 4 7 29 - 29 31
5. Хака 1:1 20 8 5 7 31 - 36 29
6. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
7. Интер Турку 19 7 4 8 32 - 24 25
8. Ильвес 1:1 20 6 6 8 29 - 33 24
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 20 5 6 9 21 - 30 21
11. Лахти 20 4 5 11 19 - 42 17
12. ХИФК 19 1 5 13 12 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 0:1 10 7 2 1 26 - 7 23
3. Хака 1:1 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 1:0 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
8. Ильвес 1:1 10 4 1 5 13 - 17 13
9. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
10. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 0:1 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Оулу 1:0 10 4 1 5 15 - 14 13
6. Ильвес 1:1 10 2 5 3 16 - 16 11
7. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
8. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
9. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Хака 1:1 10 2 3 5 14 - 20 9
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 9 1 4 4 9 - 17 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мастокангас Элиас бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Хака
3.55
3.55
2.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 1:1 Хака онлайн

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