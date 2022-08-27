Стадион: Таммела
0'
1:0
16' ГолПеннанен Петтери
1:1
23' ГолМастокангас Элиас
51' Желтая карточкаФриберг Никлас
54' Желтая карточкаАртур Джуд
1:2
69' ГолStavros Zarokostas
2:2
75' ГолПарфитт-Уильямс Джаир
2:3
86' ГолЭрвин Ли
90'+1
Ход матча
16'
1:0
23'
51'
54'
69'
75'
86'
2:3
55
Якубу
Наджиб
17
Манга
Таби
10
Ларссон
Адам
49
Отенг
Эрик
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
27
Артур
Джуд
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сийра ТууреЗащитник
- Полузащитник
-
29 Oiva Jukkola
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Пурме ТиноЗащитник
- Полузащитник
-
27 Артур ДжудПолузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Ильвес
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|8
|0.4
|Kai Meriluoto
|7
|0.35
|Оллила Туомас
|5
|0.25
|Нгуекам Ариэль
|3
|0.15
|Ларссон Адам
|2
|0.1
|Алмен Микаэль
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|Oiva Jukkola
|1
|0.05
|Отенг Эрик
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|12 (2)
|0.6
|Stavros Zarokostas
|7
|0.35
|Роджерсон Логан
|4
|0.2
|Мастокангас Элиас
|3
|0.15
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.1
|Ойала Саломо
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Артур Джуд
|1
|0.05
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.05
|Малундама Хенри
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Манга Таби
|5
|0
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Миеттунен Тату
|3
|0
|Арифи Дони
|3
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Артур Джуд
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
4
19%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
8
42%
2
10%
76-90
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Забито
31
33
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
6
19%
3
9%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
8
26%
3
9%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
5
16%
9
27%
76-90
Пропущено
34
37
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
9%
6
16%
1-15
6
18%
6
16%
16-30
6
18%
9
24%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
13
38%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1
Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1
ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хонка
|20
|12
|5
|3
|43 - 17
|41
|2.
|КуПС
|0:1
|20
|12
|4
|4
|33 - 16
|40
|3.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|4.
|Хака
|20
|9
|4
|7
|33 - 37
|31
|5.
|Оулу
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|6.
|Интер Турку
|1:0
|20
|8
|4
|8
|33 - 24
|28
|7.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|8.
|Ильвес
|20
|6
|5
|9
|30 - 35
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|11.
|Лахти
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|12.
|ХИФК
|19
|1
|5
|13
|12 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:1
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|Интер Турку
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|5.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|7.
|Ильвес
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|8.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|9.
|Интер Турку
|1:0
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|10.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
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