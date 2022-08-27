Стадион: Гьемселунд
0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаMartin Tangen Vinjor
82' Желтая карточкаHarald Holter
0:1
90' ГолПедерсен Каспер
90'+6
Ход матча
82'
90'
0:1
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Нападающий
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Thomas Vold
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Конгсвингер
Стабек
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Hoel Andersen
|7
|0.32
|Martin Tangen Vinjor
|6
|0.27
|Брингакер Матиас
|5
|0.23
|Adem Gueven
|3
|0.14
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.09
|Kristian Jahr
|1
|0.05
|Harald Holter
|1
|0.05
|Victor Grodaas
|1
|0.05
|Jesper Grundt
|1
|0.05
|Стрёмберг Август
|1
|0.05
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Trace Murray
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|9
|0.41
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.32
|Хансен Корнелиус
|6
|0.27
|Крогстад Фредрик
|6
|0.27
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.18
|Оттесен Стурла
|3
|0.14
|Аземи Фитим
|3
|0.14
|Педерсен Каспер
|2
|0.09
|Вангберг Симен
|2
|0.09
|Ланге Тор
|1
|0.05
|Несс Николай
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristian Jahr
|5
|0
|Harald Holter
|5
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|3
|1
|Martin Tangen Vinjor
|3
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
2
9%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
4
18%
9
32%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
3
43%
4
25%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
29
44
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
10%
3
7%
1-15
2
7%
8
18%
16-30
7
24%
6
14%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
6
21%
9
20%
61-75
7
24%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
5
18%
2
10%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
5
24%
46-60
1
4%
5
24%
61-75
8
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1
Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4
Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|21
|18
|3
|0
|62 - 11
|57
|2.
|Стабек
|22
|11
|7
|4
|43 - 22
|40
|3.
|Ранхейм
|21
|11
|6
|4
|38 - 29
|39
|4.
|КФУМ
|21
|11
|5
|5
|40 - 33
|38
|5.
|Санднес
|21
|11
|4
|6
|39 - 29
|37
|6.
|Согндаль
|22
|9
|5
|8
|40 - 44
|32
|7.
|Рёуфосс
|21
|8
|7
|6
|29 - 33
|31
|8.
|Конгсвингер
|22
|8
|6
|8
|29 - 28
|30
|9.
|Старт
|21
|8
|6
|7
|35 - 25
|30
|10.
|Осане
|22
|7
|7
|8
|34 - 47
|28
|11.
|Мьёндален
|21
|8
|3
|10
|24 - 35
|27
|12.
|Фредрикстад
|22
|6
|7
|9
|34 - 36
|25
|13.
|Брюне
|21
|5
|5
|11
|22 - 36
|20
|14.
|Скейд
|21
|4
|3
|14
|24 - 39
|15
|15.
|Стйордалс Блинк
|22
|3
|5
|14
|23 - 46
|14
|16.
|Гроруд
|21
|0
|7
|14
|22 - 45
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|7
|3
|0
|25 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|Согндаль
|11
|6
|1
|4
|20 - 17
|19
|4.
|Конгсвингер
|11
|5
|4
|2
|22 - 14
|19
|5.
|КФУМ
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|6.
|Санднес
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|7.
|Осане
|11
|5
|2
|4
|19 - 25
|17
|8.
|Мьёндален
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|9.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|16 - 8
|16
|10.
|Рёуфосс
|11
|4
|4
|3
|11 - 16
|16
|11.
|Фредрикстад
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|12.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Скейд
|11
|4
|1
|6
|19 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|11
|2
|0
|9
|11 - 24
|6
|16.
|Гроруд
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Стабек
|12
|7
|3
|2
|27 - 14
|24
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|7.
|Старт
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Согндаль
|11
|3
|4
|4
|20 - 27
|13
|9.
|Осане
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|10.
|Конгсвингер
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|11.
|Мьёндален
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Фредрикстад
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|13.
|Брюне
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|14.
|Стйордалс Блинк
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|10
|0
|2
|8
|5 - 20
|2
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