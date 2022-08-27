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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Конгсвингер
0:1
Конец матча
Стабек
0'
37' Желтая карточка
Martin Tangen Vinjor
82' Желтая карточка
Harald Holter
0:1
90' Гол
Педерсен Каспер
90'+6
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
2
Trace
Murray
6
Harald
Holter
18
Tobias
Bjoernebye
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
13
Ланге
Тор
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
10
Геэльмуйден
Херман
16
Gift
Orban
11
Хансен
Корнелиус
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Стабек

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ТМС
3:2
Т
1:2
Т
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Hoel Andersen 7 0.32
Martin Tangen Vinjor 6 0.27
Брингакер Матиас 5 0.23
Adem Gueven 3 0.14
Стейринг Пер-Магнус 2 0.09
Kristian Jahr 1 0.05
Harald Holter 1 0.05
Victor Grodaas 1 0.05
Jesper Grundt 1 0.05
Стрёмберг Август 1 0.05
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Trace Murray 0 0
Sander Marthinussen 0 0
Эгель-Йонсен Кевин 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.41
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.32
Хансен Корнелиус 6 0.27
Крогстад Фредрик 6 0.27
Эдвардсен Оливер 4 0.18
Оттесен Стурла 3 0.14
Аземи Фитим 3 0.14
Педерсен Каспер 2 0.09
Вангберг Симен 2 0.09
Ланге Тор 1 0.05
Несс Николай 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristian Jahr 5 0
Harald Holter 5 0
Эгель-Йонсен Кевин 3 1
Martin Tangen Vinjor 3 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Холме Фредрик 3 0
Adem Gueven 2 0
Mathias Berg Gjerstroem 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Герсон Ларс 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Victor Grodaas 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 3 0
Gift Orban 3 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
2
9%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
4
18%
9
32%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
3
43%
4
25%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

29
44
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
10%
3
7%
1-15
2
7%
8
18%
16-30
7
24%
6
14%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
6
21%
9
20%
61-75
7
24%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
5
18%
2
10%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
5
24%
46-60
1
4%
5
24%
61-75
8
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1
Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4
Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 21 18 3 0 62 - 11 57
2. Стабек 22 11 7 4 43 - 22 40
3. Ранхейм 21 11 6 4 38 - 29 39
4. КФУМ 21 11 5 5 40 - 33 38
5. Санднес 21 11 4 6 39 - 29 37
6. Согндаль 22 9 5 8 40 - 44 32
7. Рёуфосс 21 8 7 6 29 - 33 31
8. Конгсвингер 22 8 6 8 29 - 28 30
9. Старт 21 8 6 7 35 - 25 30
10. Осане 22 7 7 8 34 - 47 28
11. Мьёндален 21 8 3 10 24 - 35 27
12. Фредрикстад 22 6 7 9 34 - 36 25
13. Брюне 21 5 5 11 22 - 36 20
14. Скейд 21 4 3 14 24 - 39 15
15. Стйордалс Блинк 22 3 5 14 23 - 46 14
16. Гроруд 21 0 7 14 22 - 45 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 7 3 0 25 - 4 24
2. Ранхейм 11 6 3 2 23 - 17 21
3. Согндаль 11 6 1 4 20 - 17 19
4. Конгсвингер 11 5 4 2 22 - 14 19
5. КФУМ 11 5 3 3 19 - 18 18
6. Санднес 11 5 3 3 24 - 16 18
7. Осане 11 5 2 4 19 - 25 17
8. Мьёндален 11 5 2 4 14 - 16 17
9. Стабек 10 4 4 2 16 - 8 16
10. Рёуфосс 11 4 4 3 11 - 16 16
11. Фредрикстад 11 4 4 3 19 - 18 16
12. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Скейд 11 4 1 6 19 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 11 2 0 9 11 - 24 6
16. Гроруд 10 0 3 7 9 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 11 11 0 0 37 - 7 33
2. Стабек 12 7 3 2 27 - 14 24
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 10 6 1 3 15 - 13 19
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 10 4 3 3 18 - 17 15
7. Старт 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Согндаль 11 3 4 4 20 - 27 13
9. Осане 11 2 5 4 15 - 22 11
10. Конгсвингер 11 3 2 6 7 - 14 11
11. Мьёндален 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Фредрикстад 11 2 3 6 15 - 18 9
13. Брюне 11 2 2 7 12 - 22 8
14. Стйордалс Блинк 11 1 5 5 12 - 22 8
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 10 0 2 8 5 - 20 2
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Martin Tangen Vinjor получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Конгсвингер 0:1 Стабек онлайн

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