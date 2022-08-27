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Швеция: Суперэттан

2022
Эстер
2:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
18' Желтая карточка
Стенберг Джон
1:0
20' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
43' Гол
Штольт Малкольм
51' Желтая карточка
Kevin Jablinski
71' Желтая карточка
Кейта Али
2:1
78' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
90'+6
12
Штулич
Виктор
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
11
Бельман
Хенрик
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Эстер
4-2-3-1
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Эстер
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 10 (1) 0.48
Вестермарк Йеспер 4 0.19
Родич Владимир 3 0.14
Косица Дзенис 3 0.14
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.14
Стенберг Джон 3 0.14
Павич Маттиас 2 0.1
Магнуссон Исак 2 0.1
Ahmed Bonnah 2 0.1
Кусу Манассе 1 0.05
Карлссон Монц 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Хейкссон Алекс 1 0.05
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.19
Штольт Малкольм 3 0.14
Кроон Симон 2 (1) 0.1
Вейлид Сесар 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Фрицсон Людвиг 1 0.05
Бельман Хенрик 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Брэндон Эрик 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Досис Николаос 1 0.05
Аджумани Янник 1 0.05
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 6 0
Вестермарк Йеспер 4 0
Павич Маттиас 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Варманен Тату 2 1
Сильверхолт Оливер 3 0
Карлссон Монц 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Andre Oesterholm 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Кейта Али II 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
11%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
27%
6
30%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
16%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
7
41%
76-90

Забито

37
19
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 8
5
14%
3
16%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
6
16%
5
26%
31-45
7
19%
5
26%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
24%
3
16%
76-90

Пропущено

23
37
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
0
0%
5
14%
1-15
5
22%
4
11%
16-30
6
26%
1
3%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
6
26%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1
Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
9. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
10. Эргрюте 21 5 9 7 31 - 33 24
11. Эребру 20 7 3 10 20 - 25 24
12. Вестерос 21 4 9 8 29 - 37 21
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 21 3 6 12 20 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
10. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
7. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
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