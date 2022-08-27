0'
18' Желтая карточкаСтенберг Джон
1:0
20' ГолБергмарк-Виберг Адам
1:1
43' ГолШтольт Малкольм
51' Желтая карточкаKevin Jablinski
71' Желтая карточкаКейта Али
2:1
78' ГолБергмарк-Виберг Адам
90'+6
Ход матча
18'
20'
43'
51'
71'
78'
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эстер
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (1)
|0.48
|Вестермарк Йеспер
|4
|0.19
|Родич Владимир
|3
|0.14
|Косица Дзенис
|3
|0.14
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.14
|Стенберг Джон
|3
|0.14
|Павич Маттиас
|2
|0.1
|Магнуссон Исак
|2
|0.1
|Ahmed Bonnah
|2
|0.1
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Карлссон Монц
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|1
|0.05
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.19
|Штольт Малкольм
|3
|0.14
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.1
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.05
|Бельман Хенрик
|1
|0.05
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Досис Николаос
|1
|0.05
|Аджумани Янник
|1
|0.05
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|6
|0
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Павич Маттиас
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Варманен Тату
|2
|1
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Кейта Али II
|2
|0
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
11%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
27%
6
30%
76-90
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
16%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
7
41%
76-90
Забито
37
19
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 8
5
14%
3
16%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
6
16%
5
26%
31-45
7
19%
5
26%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
24%
3
16%
76-90
Пропущено
23
37
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
0
0%
5
14%
1-15
5
22%
4
11%
16-30
6
26%
1
3%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
6
26%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1
Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|6.
|Сковде АИК
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Ландскруна
|21
|6
|8
|7
|27 - 33
|26
|9.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|10.
|Эргрюте
|21
|5
|9
|7
|31 - 33
|24
|11.
|Эребру
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|12.
|Вестерос
|21
|4
|9
|8
|29 - 37
|21
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|20
|5
|5
|10
|21 - 34
|20
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|21
|3
|6
|12
|20 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|10.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|7.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|8.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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