Стадион: Бравида Арена Зрители: 3624
0'
1:0
44' ГолРюгор Миккель
2:0
55' ГолЕремеефф Александер
3:0
80' ГолСадик Ибраим
80' Желтая карточкаВойтехович Филипп
82' Желтая карточкаХаммар Юхан
4:0
90' ГолСадик Ибраим
4:1
90' ГолМагаши Абдуссалам
90'+4
Ход матча
44'
55'
80'
3:0
82'
90'
4:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Хеккен
Вернаму
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|20 (4)
|1
|Удденес Оскар
|7
|0.35
|Рюгор Миккель
|6
|0.3
|Садик Ибраим
|4
|0.2
|Ховланд Эвен
|3
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.05
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|Бенгтссон Лео
|1
|0.05
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|13 (1)
|0.65
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.15
|Йоханссон Оскар
|2
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Винст Фредди
|0
|0
|Зелькович Айдин
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|5
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
12
12 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
14%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
2
7%
4
33%
61-75
8
29%
6
50%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
3
27%
5
19%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
5
45%
8
31%
76-90
Забито
22
10
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
4
18%
3
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
7
32%
6
60%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
50
22
18 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
8
16%
4
18%
1-15
2
4%
1
5%
16-30
8
16%
1
5%
31-45
13
26%
6
27%
46-60
5
10%
4
18%
61-75
14
28%
6
27%
76-90
Пропущено
24
31
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
13%
2
6%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
10
42%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4
Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2
Вернаму
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Хаммарбю
|19
|12
|3
|4
|40 - 14
|39
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|19
|10
|5
|4
|30 - 24
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Кальмар
|19
|9
|3
|7
|22 - 17
|30
|7.
|Гётеборг
|19
|9
|3
|7
|24 - 17
|30
|8.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|9.
|Сириус
|19
|7
|4
|8
|20 - 26
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Хельсинборг
|19
|3
|5
|11
|14 - 29
|14
|15.
|Дегерфорс
|19
|3
|3
|13
|15 - 40
|12
|16.
|Сундсвалль
|19
|3
|1
|15
|18 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан