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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 3624
Хеккен
4:1
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
44' Гол
Рюгор Миккель
2:0
55' Гол
Еремеефф Александер
3:0
80' Гол
Садик Ибраим
80' Желтая карточка
Войтехович Филипп
82' Желтая карточка
Хаммар Юхан
4:0
90' Гол
Садик Ибраим
4:1
90' Гол
Магаши Абдуссалам
90'+4
1
Браттберг
Йохан
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
22
Сана
Тобиас
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
8
Кенндал
Уильям
5
Ларссон
Виктор
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
Хеккен
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Вернаму

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
1:2
К
2:0
КШ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 20 (4) 1
Удденес Оскар 7 0.35
Рюгор Миккель 6 0.3
Садик Ибраим 4 0.2
Ховланд Эвен 3 0.15
Берггрен Густав 2 0.1
Тёрготт Блэйр 1 0.05
Хаммар Юхан 1 0.05
Бенгтссон Лео 1 0.05
Ларсен Ларс Олден 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 13 (1) 0.65
Магаши Абдуссалам 3 0.15
Йоханссон Оскар 2 0.1
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Винст Фредди 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эдвардссон Давид 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 3 0
Берггрен Густав 3 0
Густафссон Самуэль 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Удденес Оскар 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Amane Romeo 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 5 0
Тихи Робин 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
12
12 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
14%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
2
7%
4
33%
61-75
8
29%
6
50%
76-90

Пропущено

11
26
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
3
27%
5
19%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
5
45%
8
31%
76-90

Забито

22
10
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
4
18%
3
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
7
32%
6
60%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

50
22
18 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
8
16%
4
18%
1-15
2
4%
1
5%
16-30
8
16%
1
5%
31-45
13
26%
6
27%
46-60
5
10%
4
18%
61-75
14
28%
6
27%
76-90

Пропущено

24
31
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
13%
2
6%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
10
42%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4
Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2
Вернаму
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Хаммарбю 19 12 3 4 40 - 14 39
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Кальмар 19 9 3 7 22 - 17 30
7. Гётеборг 19 9 3 7 24 - 17 30
8. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
9. Сириус 19 7 4 8 20 - 26 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 19 3 3 13 15 - 40 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хеккен 4:1 Вернаму онлайн

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