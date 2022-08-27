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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 90+'
Вольфсбург
0'
1:0
5' Пенальти
Нкунку Кристофер
8' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
26' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
47' Желтая карточка
Лаймер Конрад
51' Желтая карточка
Отавио Пауло
53' Желтая карточка
Баку Ридле
88' Желтая карточка
Вернер Тимо
2:0
90' Гол
Нкунку Кристофер
1:0. Гол Кристофера Нкунку с пен...

Ход матча

5'
Нкунку Кристофер
1:0
8'
Хенрихс Бенджамин
 
26'
 
Арнольд Максимилиан
43'
Гвардиол Йошко
Хенрихс Бенджамин
 
46'
 
Мармуш Омар
Каминьски Якуб
46'
 
Нмеча Феликс
Гилавоги Жошуа
47'
Лаймер Конрад
 
51'
 
Отавио Пауло
53'
 
Баку Ридле
59'
 
Вальдшмидт Лука
Нмеча Лукас
59'
 
Брекало Йосип
Филипп Максимилиан
64'
Айдара Амаду
Кампль Кевин
 
64'
Вернер Тимо
Андре Силва
 
72'
 
Сванберг Маттиас
Арнольд Максимилиан
82'
Шлагер Ксавер
Хальстенберг Марсель
 
88'
Вернер Тимо
 
90'
Нкунку Кристофер
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 116
РБ Лейпциг 85.3% (99)
X 11.2% (13)
Вольфсбург 3.4% (4)
0
выиграет РБ Лейпциг
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Вольфсбург
1.57
8.33
7.00
Все Коэффициенты
Новости
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
22
Раум
Давид
27
Лаймер
Конрад
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
29
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
9
Крузе
Макс
17
Филипп
Максимилиан
10
Нмеча
Лукас
РБ Лейпциг
3-3-2-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вольфсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 (1) 1
Орбан Вилли 1 0.25
Вернер Тимо 1 0.25
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 0.25
Гилавоги Жошуа 1 0.25
Виммер Патрик 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Кампль Кевин 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Отавио Пауло 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Майнц 0:3 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Байер Л 3:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Аугсбург 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Майнц 0:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Байер Л 3:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц 0:3 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Байер Л 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Аугсбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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    Прогнозы 116
    РБ Лейпциг 85.3% (99)
    X 11.2% (13)
    Вольфсбург 3.4% (4)
    0
    выиграет РБ Лейпциг
    так
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Вольфсбург
    1.57
    8.33
    7.00
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    85.3% (99)
    Ничья
    11.2% (13)
    Вольфсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (85)
    Меньше
    22.73% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    52.6% (61)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.2% (13)
    2:0 РБ Лейпциг
    9.5% (11)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:2 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
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    РБ Лейпциг
    Вольфсбург
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