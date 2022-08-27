Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
2:0
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиНкунку Кристофер
8' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
26' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
47' Желтая карточкаЛаймер Конрад
51' Желтая карточкаОтавио Пауло
53' Желтая карточкаБаку Ридле
88' Желтая карточкаВернер Тимо
2:0
90' ГолНкунку Кристофер
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
5'
1:0
47'
51'
53'
88'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
21
Бласвих
Янис
44
Кампль
Кевин
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
22 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вольфсбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|1
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|1
|0.25
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.25
|Виммер Патрик
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Отавио Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|15 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Бавария
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
85.3% (99)
Ничья
11.2% (13)
Вольфсбург
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (85)
Меньше
22.73% (25)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
52.6% (61)
3:1 РБ Лейпциг
11.2% (13)
2:0 РБ Лейпциг
9.5% (11)
1:1 Ничья
6% (7)
1:0 РБ Лейпциг
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:2 РБ Лейпциг
2.6% (3)
1:2 Вольфсбург
1.7% (2)
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