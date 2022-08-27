Стадион: MEWA Arena
0'
3' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
0:1
29' ГолПаласиос Эксекиэль
0:2
39' ГолФримпонг Жереми
0:3
41' ГолФримпонг Жереми
45' Желтая карточкаАндрих Роберт
60' Желтая карточкаФримпонг Жереми
71' Желтая карточкаБюргзорг Делано
77' Желтая карточкаБаккер Митчел
77' Вторая желтая карточкаИнкапье Пьеро
Все видео голов с матчей
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Ход матча
29'
39'
0:2
41'
0:3
45'
60'
71'
77'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Байер Л
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
14.8%
55.6%
8 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.75
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.25
|Аарон Мартин
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|2
|0.5
|Арангис Чарлес
|1
|0.25
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.25
|Диаби Мусса
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|2
|1
|Баккер Митчел
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Андрих Роберт
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3
Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3
Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Майнц
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Майнц
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|0:3 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Майнц 0:3 Байер Л
Исход игры
Майнц
32.8% (38)
Ничья
30.2% (35)
Байер Л
37.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (29)
1:2 Байер Л
25% (29)
2:1 Майнц
17.2% (20)
1:0 Майнц
7.8% (9)
0:1 Байер Л
4.3% (5)
1:3 Байер Л
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Байер Л
2.6% (3)
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