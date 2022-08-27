Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Никлас Тауэр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Жереми Фримпонг нырнул в штрафной. Спорно!

Первый тайм

47' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Буркардт Джонатан наказан за толчок Пьеро Инкапье

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Жереми Фримпонг забивает ударом с правой ноги!

41' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Отличный командный гол!

39' Г О О О О О Л - Жереми Фримпонг из команды Байер Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жереми Фримпонг легко с этим справился!

39' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

35' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Аарон Мартин из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Демирбай Керем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

26' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Видмер Сильван должен был забить с этой позиции.

19' Видмер Сильван пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки ловит мяч

18' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Стах Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

16' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

15' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Демирбай Керем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хорошую попытку сделал Баккер Митчел . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хак Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

3' Пьеро Инкапье - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Безумный фол. Пьеро Инкапье грубо играет против соперника. Пострадал Онисиво Карим

2' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля