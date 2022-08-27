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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Майнц
0:3
Конец матча
Байер Л
0'
3' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
0:1
29' Гол
Паласиос Эксекиэль
0:2
39' Гол
Фримпонг Жереми
0:3
41' Гол
Фримпонг Жереми
45' Желтая карточка
Андрих Роберт
60' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
70' Желтая карточка
Бюргзорг Делано
76' Желтая карточка
Баккер Митчел
77' Вторая желтая карточка
Инкапье Пьеро
90' Вторая желтая карточка
Баккер Митчел
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
0:2. Гол Джереми Фримпонга (виде...
0:3. Гол Джереми Фримпонга (виде...
0:1. Гол Джонатана Буркардта в с...

Ход матча

3'
 
Инкапье Пьеро
29'
0:1
Паласиос Эксекиэль
39'
0:2
Фримпонг Жереми
(Диаби Мусса)
41'
0:3
Фримпонг Жереми
45'
 
Андрих Роберт
46'
Ли Чхэ-Сон
Фюльжени Анжело
 
46'
Тауэр Никлас
Хак Александер
 
46'
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
 
60'
 
Фримпонг Жереми
66'
Баррейро Леандро
Кор Доминик
 
70'
Бюргзорг Делано
 
71'
 
Коссуну Одилон
Фримпонг Жереми
71'
 
Арангис Чарлес
Паласиос Эксекиэль
73'
Каси Антони
Аарон Мартин
 
76'
 
Баккер Митчел
77'
 
Инкапье Пьеро
81'
 
Фосу-Менса Тимоти
Диаби Мусса
81'
 
Амири Надим
Демирбай Керем
83'
 
Азмун Сердар
Шик Патрик
90'
 
Баккер Митчел

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Майнц 32.8% (38)
X 30.2% (35)
Байер Л 37.1% (43)
0
выиграет Майнц
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
29
Буркардт
Джонатан
10
Фюльжени
Анжело
9
Онисиво
Карим
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
25
Паласиос
Эксекиэль
5
Баккер
Митчел
14
Шик
Патрик
Майнц
3-4-2-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Байер Л

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
14.8%
55.6%
8 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.75
Ли Чхэ-Сон II 1 0.25
Аарон Мартин 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 2 0.5
Арангис Чарлес 1 0.25
Паласиос Эксекиэль 1 0.25
Диаби Мусса 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Онисиво Карим 1 0
Стах Антон 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккер Митчел 2 1
Инкапье Пьеро 2 1
Градецки Лукаш 0 1
Андрих Роберт 1 0
Азмун Сердар 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
4
80%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3
Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3
Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Боруссия М 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Бавария 0:1 Заявка 4 3 0 1 15 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. Хоффенхайм Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Байер Л Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Бавария 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:1 Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Боруссия М 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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    Прогнозы 116
    Майнц 32.8% (38)
    X 30.2% (35)
    Байер Л 37.1% (43)
    0
    выиграет Майнц
    так
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    Прогнозы на матч Майнц 0:3 Байер Л

    Исход игры
    Майнц
    32.8% (38)
    Ничья
    30.2% (35)
    Байер Л
    37.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (29)
    1:2 Байер Л
    25% (29)
    2:1 Майнц
    17.2% (20)
    1:0 Майнц
    7.8% (9)
    0:1 Байер Л
    4.3% (5)
    1:3 Байер Л
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Байер Л
    2.6% (3)
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