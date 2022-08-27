Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Тиау Малик получил желтую карточку от судьи

46' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Отличный командный гол!

38' Сибачо Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Бекер Шеральдо наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

36' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Г О О О О О Л - Бюльтер Мариус из команды Шальке 04 забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фредерик Реннов прыгнул не в ту сторону.

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

24' Хедира Рани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Оуведжан Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Оооо... вот это был удар! Тиау Малик должен был забить с этой позиции.

10' Тиау Малик нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

9' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Оооо... вот это был удар! Теродде Симон должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Теродде Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Духи Данило создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Сибачо Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.