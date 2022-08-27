Стадион: Фелтинс-Арена
1:6
Конец матча
0'
0:1
6' ГолТорсби Мортен
1:1
31' ПенальтиБюльтер Мариус
1:2
36' ГолБекер Шеральдо
45' Желтая карточкаТиау Малик
1:3
45' ГолХаберер Яник
1:4
46' ГолБекер Шеральдо
1:5
87' ГолМихель Свен
1:6
90' ГолМихель Свен
90'+2
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Ход матча
6'
0:1
31'
1:1
36'
1:2
45'
45'
1:3
46'
1:4
87'
1:5
90'
1:6
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
33
Тиау
Малик
30
Крал
Алекс
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
История личных встреч
Шальке 04
Унион Берлин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.75
|Саласар Родриго
|1
|0.25
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|4
|1
|Сибачо Жордан
|2
|0.5
|Хаберер Яник
|1
|0.25
|Кнохе Робин
|1
|0.25
|Торсби Мортен
|1
|0.25
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиау Малик
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|0
|1
|Латца Данни
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5
Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Майнц
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Майнц
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|0:3 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Шальке 04 1:6 Унион Берлин
Исход игры
Шальке 04
40.9% (47)
Ничья
38.3% (44)
Унион Берлин
20.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
2:1 Шальке 04
20.9% (24)
1:2 Унион Берлин
10.4% (12)
2:0 Шальке 04
7.8% (9)
1:0 Шальке 04
7.8% (9)
0:1 Унион Берлин
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Шальке 04
1.7% (2)
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