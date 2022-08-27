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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Шальке 04
1:6
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
6' Гол
Торсби Мортен
1:1
31' Пенальти
Бюльтер Мариус
1:2
36' Гол
Бекер Шеральдо
45' Желтая карточка
Тиау Малик
1:3
45' Гол
Хаберер Яник
1:4
46' Гол
Бекер Шеральдо
1:5
87' Гол
Михель Свен
1:6
90' Гол
Михель Свен
90'+2
1:4. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:3. Гол Яника Хаберера (видео)....
1:2. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:1. Гол с пенальти Мариуса Бюль...
0:1. Гол Мортена Торсби (видео)....

Ход матча

6'
0:1
Торсби Мортен
(Духи Данило)
31'
Бюльтер Мариус
1:1
36'
1:2
Бекер Шеральдо
(Сибачо Жордан)
45'
Тиау Малик
 
45'
1:3
Хаберер Яник
46'
1:4
Бекер Шеральдо
61'
Латца Данни
Краусс Том
 
62'
Флик Флориан
Крал Алекс
 
62'
Ларссон Джордан
Дрекслер Доминик
 
71'
Полтер Себастьян
Теродде Симон
 
71'
Молле Флоран
Саласар Родриго
 
71'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
71'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
75'
 
Пантович Милош
Торсби Мортен
84'
 
Еккель Пауль
Духи Данило
84'
 
Озтунали Левин
Хаберер Яник
87'
1:5
Михель Свен
90'
1:6
Михель Свен
(Бехренс Кевин)

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 115
Шальке 04 40.9% (47)
X 38.3% (44)
Унион Берлин 20.9% (24)
0
выиграет Унион Берлин
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
33
Тиау
Малик
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
11
Бюльтер
Мариус
10
Саласар
Родриго
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Шальке 04
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Унион Берлин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.75
Саласар Родриго 1 0.25
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 4 1
Сибачо Жордан 2 0.5
Хаберер Яник 1 0.25
Кнохе Робин 1 0.25
Торсби Мортен 1 0.25
Триммель Кристофер 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиау Малик 2 0
Дрекслер Доминик 0 1
Латца Данни 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5
Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Майнц 0:3 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Байер Л 3:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Аугсбург 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Майнц 0:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Байер Л 3:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц 0:3 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Байер Л 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Аугсбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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    Прогнозы 115
    Шальке 04 40.9% (47)
    X 38.3% (44)
    Унион Берлин 20.9% (24)
    0
    выиграет Унион Берлин
    так
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    Прогнозы на матч Шальке 04 1:6 Унион Берлин

    Исход игры
    Шальке 04
    40.9% (47)
    Ничья
    38.3% (44)
    Унион Берлин
    20.9% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    2:1 Шальке 04
    20.9% (24)
    1:2 Унион Берлин
    10.4% (12)
    2:0 Шальке 04
    7.8% (9)
    1:0 Шальке 04
    7.8% (9)
    0:1 Унион Берлин
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Шальке 04
    1.7% (2)
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