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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бавария
 
Позже
Боруссия М

История личных встреч

Бавария
Боруссия М

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

36 матчей

47.2%
19.4%
33.4%
17 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:2
К
5:0
Б
1:1
ТМК
0:2
Б
6:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:5
ТК
0:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
0:0
Б
0:2
Б
0:0
ТК
2:2
Б
0:2
Б
3:1
ТК
1:5
Б
3:4
Б
1:1
К
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1
Мане Садио 3 (1) 1
Гнабри Серж 2 0.67
Мюллер Томас 1 0.33
Коман Кингсли 1 0.33
Киммих Йозуа 1 0.33
Сане Лерой 1 0.33
Павар Бенжамен 1 0.33
Де Лихт Маттайс 1 0.33
Gabriel Vidovic 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 0.67
Плеа Алассан 1 (1) 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Эльведи Нико 1 0.33
Бенсебаини Рами 1 0.33
Итакура Ко 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульрайх Свен 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
11 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9
Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 38
    Бавария 100% (38)
    X 0% (0)
    Боруссия М 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия М
    8.30
    8.70
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М

    Исход игры
    Бавария
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Боруссия М
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.57% (31)
    Меньше
    11.43% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    48.6% (18)
    2:1 Бавария
    16.2% (6)
    2:0 Бавария
    8.1% (3)
    4:1 Бавария
    5.4% (2)
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    Бавария
    Боруссия М
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