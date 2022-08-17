Стадион: Альянц Арена
Позже
История личных встреч
Бавария
Боруссия М
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
36 матчей
47.2%
19.4%
33.4%
17 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|1
|Мане Садио
|3 (1)
|1
|Гнабри Серж
|2
|0.67
|Мюллер Томас
|1
|0.33
|Коман Кингсли
|1
|0.33
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Павар Бенжамен
|1
|0.33
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.33
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|2
|0.67
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Эльведи Нико
|1
|0.33
|Бенсебаини Рами
|1
|0.33
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
11 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9
Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М
Исход игры
Бавария
100% (37)
Ничья
0% (0)
Боруссия М
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.57% (31)
Меньше
11.43% (4)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
3:1 Бавария
48.6% (18)
2:1 Бавария
16.2% (6)
2:0 Бавария
8.1% (3)
4:1 Бавария
5.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!